Для виходу на турнір українцям треба здобути дві перемоги у раунд плей-оф відбору. Першим суперником нашої команди стане збірна Швеції, повідомляє 24 Канал.

До теми Україна – Швеція в плей-оф відбору ЧС-2026: на чию користь говорить статистика

Як Україна та Швеція потрапили у плей-оф?

Наша команда посіла друге місце в групі, випередивши Ісландію та Азербайджан. Проте нав'язати боротьбу французам у підопічних Сергія Реброва не вийшло.

Жереб подарував Україні непростого першого опонента. Ним стала міцна збірна Швеції, яка нині переживає непості часи. У відборі скандинави набрали лише два бали.

Шведи потрапили у стики лише завдяки успішному виступу в Лізі націй ще у 2024 році. Тим не менш, "Тре Крунур" має потужний кадровий підбір гравців, який номінально сильніший за нашу команду.

Крім того, минулої осені Швеція змінила головного тренера, запросивши замість Йона-Даля Томассона англійця Грема Поттера. Матч Україна – Швеція розпочнеться 26 березня о 21:45 за київським часом. Зустріч пройде в іспанській Валенсії.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч плей-оф відбору на чемпіонат світу Україна – Швеція. Перемога України – 2.91 (раніше – 2,75), нічия – 3.25 (раніше – 3,50), успіх Швеції – 2,64 (раніше – 2.42). На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2.22, на "тотал менше 2,5" – 1,69.

*Коефіцієнти подані станом на 22:00 24.03.2026

Кого втратили команди?

Перемога у цьому матчі виведе одну з команд у фінал стадії плей-оф, який пройде 31 березня. Там Україна або Швеція будуть битися за путівку на ЧС-2026 проти Польщі або Албанії.

На жаль, наша команда підходить до стикових матчів із чисельними кадровими втратами. Сергій Ребров не зможе розраховувати на травмованих Миколу Матвієнка, Артема Довбика та Олександра Зінченка.

Крім того, в матчі проти шведів нашій команді не допоможуть Юхим Конопля та Руслан Маліновський, які перебрали карток. Проте і у скандинавів є відчутні втрати.

Не встигли відновитися від травм Александер Ісак з Ліверпуля та Деян Кулусевскі з Тоттенхема. Обидва гравці відіграють важливу роль у збірній. Також у заявку не потрапили захисники Еміль Крафт (Ньюкасл) та Еміль Холм (Ювентус).