Відсутність кількох ключових гравців з обох боків вносить у ці розрахунки відчутні корективи. Але не змінює суті: на папері шведи виявляються зірковішими за українців, згідно з даними Transfermarkt.

Дивіться також Календар матчів збірної України з футболу у 2026 році: де і з ким зіграє головна команда

Яка трансферна варість збірних України і Швеції?

Згідно з підрахунками аналітиків, той склад, що був оголошений у понеділок головним тренером збірнох України Сергієм Ребровим, має загальну вартість 266 мільйонів 400 тисяч євро.

Найдорожчим футболістом "синьо-жовтих" є захисник ПСЖ Ілля Забарний – його оцінюють у 50 мільйонів євро. Найменша трансферна вартість у нападника Динамо, дебютанта головної команди Матвія Пономаренка – 1 мільйон.

Натомість шведи випереджають нас на близько 111 мільйонів євро – їхній показник становить 377 мільйонів 780 тисяч.

Цікаво, що найдешевший гравець скандинавів, голкіпер Крістоффер Нордфельдт, оцінений лише у 175 тисяч євро. Натомість найдорожчий, нападник Арсенала Віктор Дьокереш, тягне на 65 мільйонів. Він би поступився Александру Ісаку, але, на щастя для України, форвард Ліверпуля травмований і збірній не допоможе.

Чому українці поступаються шведам у трансферній вартості?

Запорука переваги шведів – кількість футболістів, за яких потрібно було б викласти 20 мільйонів євро і більше. Таких у заявці аж 8.

Гравці збірної Швеції, дорожчі за 20 мільйонів євро:

Віктор Дьокереш, Арсенал – 65 мільйонів

Ентоні Еланга, Ньюкасл – 40 мільйонів

Лукас Бергвалль, Тоттенгем – 40 мільйонів

Х'юго Ларссон, Айнтрахт – 40 мільйонів

Ясін Аярі, Брайтон – 30 мільйонів

Ісак Х'єн, Аталанта – 25 мільйонів

Даніель Свенссон, Боруссія Дортмунд – 22 мільйони

Габріель Гудмундссон, Лідс – 20 мільйонів

Що ж до української команди, то лише п'ятеро наших збірників перевищили позначку у 20 мільйонів.

Гравці збірної України, дорожчі за 20 мільйонів євро:

Ілля Забарний, ПСЖ – 50 мільйонів

Георгій Судаков, Бенфіка – 30 мільйонів

Єгор Ярмолюк, Брентфорд – 30 мільйонів

Анатолій Трубін, Бенфіка – 28 мільйонів

Віталій Миколенко, Евертон – 25 мільйонів

Коли матч відбору на чемпіонат світу Україна – Швеція?