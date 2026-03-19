Отсутствие нескольких ключевых игроков с обеих сторон вносит в эти расчеты ощутимые коррективы. Но не меняет сути: на бумаге шведы оказываются звезднее украинцев, согласно данным Transfermarkt.
Какова трансферная стоимость сборных Украины и Швеции?
Согласно подсчетам аналитиков, тот состав, что был объявлен в понедельник главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым, имеет общую стоимость 266 миллионов 400 тысяч евро.
Самым дорогим футболистом "сине-желтых" является защитник ПСЖ Илья Забарный – его оценивают в 50 миллионов евро. Наименьшая трансферная стоимость у нападающего Динамо, дебютанта главной команды Матвея Пономаренко – 1 миллион.
Зато шведы опережают нас на около 111 миллионов евро – их показатель составляет 377 миллионов 780 тысяч.
Интересно, что самый дешевый игрок скандинавов, голкипер Кристоффер Нордфельдт, оценен лишь в 175 тысяч евро. Зато самый дорогой, нападающий Арсенала Виктор Дьокереш, тянет на 65 миллионов. Он бы уступил Александру Исаку, но, к счастью для Украины, форвард Ливерпуля травмирован и сборной не поможет.
Почему украинцы уступают шведам в трансферной стоимости?
Залог преимущества шведов – количество футболистов, за которых нужно было бы выложить 20 миллионов евро и больше. Таких в заявке аж 8.
Игроки сборной Швеции, дороже 20 миллионов евро:
- Виктор Дёкереш, Арсенал – 65 миллионов
- Энтони Эланга, Ньюкасл – 40 миллионов
- Лукас Бергвалль, Тоттенхэм – 40 миллионов
- Хьюго Ларссон, Айнтрахт – 40 миллионов
- Ясин Аяри, Брайтон – 30 миллионов
- Исак Хьен, Аталанта – 25 миллионов
- Даниэль Свенссон, Боруссия Дортмунд – 22 миллиона
- Габриэль Гудмундссон, Лидс – 20 миллионов
Что касается украинской команды, то только пятеро наших сборников превысили отметку в 20 миллионов.
Игроки сборной Украины, дороже 20 миллионов евро:
- Илья Забарный, ПСЖ – 50 миллионов
- Георгий Судаков, Бенфика – 30 миллионов
- Егор Ярмолюк, Брентфорд – 30 миллионов
- Анатолий Трубин, Бенфика – 28 миллионов
- Виталий Миколенко, Эвертон – 25 миллионов
Когда матч отбора на чемпионат мира Украина – Швеция?
- Команды сыграют 26 марта в Валенсии, начало в 21:45 по киевскому времени.
- Победитель пары выйдет в финал плей-офф, где сыграет с Польшей или Албанией 31 марта.
- Команда, которая проиграет, проведет в этот же день товарищеский матч с неудачниками другой пары.