Задачу выхода на Мундиаль подопечные Сергея Реброва будут решать в марте в плей-офф квалификации. При лучшем сценарии в июне и июле мы увидим "сине-желтых" на полях США, Канады и Мексики, пишет 24 канал.

С кем Украина будет играть в плей-офф отбора на чемпионат мира?

Как напоминает УАФ, свои решающие матчи квалификации на чемпионат мира национальная команда проведет в Валенсии на арене Эстадио Сьютат.

В полуфинале украинцев ждет Швеция, а в случае успеха путевку на Мундиаль мы разыграем с победителем пары Польша – Албания.

Чемпионат мира-2026. Квалификация. Плей-офф. Путь B

26 марта. 21:45. Украина – Швеция

В случае победы:

31 марта. 21:45. Украина – Польша/Албания

С кем Украина может сыграть на чемпионате мира?

Независимо от выхода или не выхода на Мундиаль, команда соберется в июне для проведения контрольных поединков – о них станет известно позже.

Согласно результатам жеребьевки, победитель пути плей-офф B попал на чемпионате мира в одну группу с Нидерландами, Японией и Тунисом. Потенциальное расписание матчей и место их проведения, как пишет Суспільне Спорт, уже известны:

Чемпионат мира-2026. Групповой этап. Группа F

15 июня. Монтеррей, Мексика. 05:00. Украина – Тунис

Монтеррей, Мексика. 20 июня. Хьюстон, США. 20:00. Нидерланды – Украина

Хьюстон, США. 26 июня. Канзас-Сити, США. 02:00. Япония – Украина

Если Украине удастся выйти из группы, то дальнейшая сетка будет зависеть от места "сине-желтых" и результатов других групп. В плей-офф попадают не только две лучшие команды квартета, но и восемь третьих мест с лучшими показателями.

С кем и когда Украина будет играть в следующей Лиге Наций?

Жеребьевка этого турнира состоится 12 февраля в Брюсселе. Сейчас известен только состав корзин в Лиге B, где будет выступать Украина:

Корзина 1. Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль Израиль

Корзина 2. Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, УКРАИНА

Корзина 3. Словения, Грузия, Ирландия, Румыния Румыния

Корзина 4. Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово

УЕФА пока определила лишь базовые даты проведения группового этапа. Впервые вместо трех международных пауз в календаре ФИФА прописано два перерыва на матчи сборных: длинный на стыке сентября и октября и короткий в ноябре.

Лига Наций 2025/2026. Групповой этап