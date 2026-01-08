Задачу выхода на Мундиаль подопечные Сергея Реброва будут решать в марте в плей-офф квалификации. При лучшем сценарии в июне и июле мы увидим "сине-желтых" на полях США, Канады и Мексики, пишет 24 канал.
С кем Украина будет играть в плей-офф отбора на чемпионат мира?
Как напоминает УАФ, свои решающие матчи квалификации на чемпионат мира национальная команда проведет в Валенсии на арене Эстадио Сьютат.
В полуфинале украинцев ждет Швеция, а в случае успеха путевку на Мундиаль мы разыграем с победителем пары Польша – Албания.
Чемпионат мира-2026. Квалификация. Плей-офф. Путь B
26 марта. 21:45. Украина – Швеция
В случае победы:
31 марта. 21:45. Украина – Польша/Албания
С кем Украина может сыграть на чемпионате мира?
Независимо от выхода или не выхода на Мундиаль, команда соберется в июне для проведения контрольных поединков – о них станет известно позже.
Согласно результатам жеребьевки, победитель пути плей-офф B попал на чемпионате мира в одну группу с Нидерландами, Японией и Тунисом. Потенциальное расписание матчей и место их проведения, как пишет Суспільне Спорт, уже известны:
Чемпионат мира-2026. Групповой этап. Группа F
- 15 июня. Монтеррей, Мексика. 05:00. Украина – Тунис
- 20 июня. Хьюстон, США. 20:00. Нидерланды – Украина
- 26 июня. Канзас-Сити, США. 02:00. Япония – Украина
Если Украине удастся выйти из группы, то дальнейшая сетка будет зависеть от места "сине-желтых" и результатов других групп. В плей-офф попадают не только две лучшие команды квартета, но и восемь третьих мест с лучшими показателями.
С кем и когда Украина будет играть в следующей Лиге Наций?
Жеребьевка этого турнира состоится 12 февраля в Брюсселе. Сейчас известен только состав корзин в Лиге B, где будет выступать Украина:
Корзина 1. Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль Израиль
Корзина 2. Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, УКРАИНА
Корзина 3. Словения, Грузия, Ирландия, Румыния Румыния
Корзина 4. Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово
УЕФА пока определила лишь базовые даты проведения группового этапа. Впервые вместо трех международных пауз в календаре ФИФА прописано два перерыва на матчи сборных: длинный на стыке сентября и октября и короткий в ноябре.
Лига Наций 2025/2026. Групповой этап
- 1 тур: 24 – 26 сентября
- 2-й тур: 27 – 30 сентября
- 3-й тур: 30 сентября – 3 октября
- 4-й тур: 4 – 6 октября
- 5-й тур: 12 – 14 ноября
- 6-й тур: 15 – 17 ноября