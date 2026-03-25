Україні вдалось кваліфікуватися у стикові матчі завдяки другому місцю у групі із Францією, Ісландією та Азербайджаном. Першим суперником нашої команди стане збірна Швеції, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися матч Україна – Швеція?

Матч відбудеться 26 березня о 21:45 у Валенсії.

Зустріч транслюватиметься одразу на кількох платформах:

  • OTT-платформа MEGOGO (за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "Megopack"),

  • телеканал MEGOGO Спорт (безкоштовно у цифровій мережі Т2 та кабельних операторів).

Хто коментуватиме матч?

Мовлення з передматчевої студії розпочнеться о 20:20.

До ведучого Сергія Лук'яненка приєднаються Олександр Головко та Владислав Лупашко. На включенні з Валенсії працюватиме Олександра Кучеренко.

Матч коментуватимуть Вадим Скічко та Олександр Новак.

Які можливі сценарії для збірної України?

  • Якщо збірна України здобуде перемогу над Швецією, 31 березня вона зіграє фінальний матч плей-оф за право виступити на чемпіонаті світу. Суперником стане команда, що переможе у протистоянні Польща – Албанія. Для України це буде вже шоста спроба пройти на чемпіонат світу через плей-оф – до цього українцям жодного разу не вдавалося подолати цей бар'єр.

  • Якщо ж Україна не зможе потрапити у фінал, 31 березня команда все одно вийде на поле, але проти збірної, яка програє у парі Польща – Албанія. У такому випадку матч матиме товариський статус і не впливатиме на розподіл путівок на Мундіаль.