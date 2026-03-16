Напередодні березневого збору головний тренер збірної Сергій Ребров визначився із заявкою команди, повідомляє УАФ. На жаль, наша команда втратила кількох ключових гравців.

Кого викликав Ребров?

Вже довгий час заліковують свої травми Артем Довбик та Олександр Зінченко. Гравці не встигли відновитися до матчів збірної. У свою чергу вже у березні стало відомо про нові втрати.

Капітан збірної України Микола Матвієнко травмував сухожилля та пропустить березневі матчі. Також зіграти за "синьо-жовтих" не зможуть Арсеній Батагов та Тарас Михавко.

Натомісь у складі нашої команди є кілька новачків. Сергій Ребров вперше викликав у збірну України Бориса Крушинського з Полісся та Матвія Пономаренка з Динамо.

Воротарі:

Анатолій Трубін (Бенфіка)

Дмитро Різник (Шахтар)

Руслан Нещерет (Динамо)

Захисники:

Юхим Конопля (Шахтар)

Олександр Тимчик (Динамо)

Ілля Забарний (ПСЖ)

Олександр Сваток (Остін)

Максим Таловєров (Сток Сіті)

Валерій Бондар (Шахтар)

Борис Крушинський (Полісся)

Віталій Миколенко (Евертон)

Богдан Михайліченко (Полісся)

Півзахисники:

Іван Калюжний (Металіст 1925)

Єгор Ярмолюк (Брентфорд)

Олександр Піхальонок (Динамо)

Руслан Маліновський (Дженоа)

Микола Шапаренко (Динамо)

Георгій Судаков (Бенфіка)

Олег Очеретько (Шахтар)

Віктор Циганков (Жирона)

Олексій Гуцуляк (Полісся)

Олександр Зубков (Трабзонспор)

Назар Волошин (Динамо)

Нападники:

Роман Яремчук (Ліон)

Владислав Ванат (Жирона)

Матвій Пономаренко (Динамо)

Резервний список:

Євген Волинець (Полісся)

Олексій Сич (Карпати)

Едуард Сарапій (Полісся)

Сергій Чоботенко (Полісся)

Костянтин Вівчаренко (Динамо)

Володимир Бражко (Динамо)

Єгор Назарина (Шахтар)

Олександр Назаренко (Полісся)

Ігор Краснопір (Полісся)

З ким гратиме Україна?

Нагадаємо, що для потрапляння на чемпіонат світу-2026 Україні треба обіграти двох суперників у березні. Першим з них буде збірна Швеції, з якою "синьо-жовті" зіграють 26-го числа у Валенсії.

Довідка. Зазначимо, що у грі проти Швеції нашій команді не допоможуть Юхим Конопля та Руслан Маліновський. Обидва гравці пропускають матч через дискваліфікацію за перебір жовтих карток.

В разі перемоги над скандинавами підопічні Реброва вийдуть у фінал стикових матчів. Там суперником нашої команди стане переможець пари Польща – Албанія. Ця гра запланована на 31 березня.

