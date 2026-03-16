Накануне мартовского сбора главный тренер сборной Сергей Ребров определился с заявкой команды, сообщает УАФ. К сожалению, наша команда потеряла нескольких ключевых игроков.

Кого вызвал Ребров?

Уже долгое время залечивают свои травмы Артем Довбик и Александр Зинченко. Игроки не успели восстановиться к матчам сборной. В свою очередь уже в марте стало известно о новых потерях.

Капитан сборной Украины Николай Матвиенко травмировал сухожилие и пропустит мартовские матчи. Также сыграть за "сине-желтых" не смогут Арсений Батагов и Тарас Михавко.

Зато в составе нашей команды есть несколько новичков. Сергей Ребров впервые вызвал в сборную Украины Бориса Крушинского из Полесья и Матвея Пономаренко из Динамо.

Вратари:

  • Анатолий Трубин (Бенфика)
  • Дмитрий Ризнык (Шахтер)
  • Руслан Нещерет (Динамо)

Защитники:

  • Ефим Конопля (Шахтер)
  • Александр Тымчик (Динамо)
  • Илья Забарный (ПСЖ)
  • Александр Сваток (Остин)
  • Максим Таловеров (Сток Сити)
  • Валерий Бондарь (Шахтер)
  • Борис Крушинский (Полесье)
  • Виталий Миколенко (Эвертон)
  • Богдан Михайличенко (Полесье)

Полузащитники:

  • Иван Калюжный (Металлист 1925)
  • Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • Александр Пихаленок (Динамо)
  • Руслан Малиновский (Дженоа)
  • Николай Шапаренко (Динамо)
  • Георгий Судаков (Бенфика)
  • Олег Очеретько (Шахтер)
  • Виктор Цыганков (Жирона)
  • Алексей Гуцуляк (Полесье)
  • Александр Зубков (Трабзонспор)
  • Назар Волошин (Динамо)

Нападающие:

  • Роман Яремчук (Лион)
  • Владислав Ванат (Жирона)
  • Матвей Пономаренко (Динамо)

Резервный список:

  • Евгений Волынец (Полесье)
  • Алексей Сыч (Карпаты)
  • Эдуард Сарапий (Полесье)
  • Сергей Чоботенко (Полесье)
  • Константин Вивчаренко (Динамо)
  • Владимир Бражко (Динамо)
  • Егор Назарина (Шахтер)
  • Александр Назаренко (Полесье)
  • Игорь Краснопир (Полесье)

С кем будет играть Украина?

Напомним, что для попадания на чемпионат мира-2026 Украине надо обыграть двух соперников в марте. Первым из них будет сборная Швеции, с которой "сине-желтые" сыграют 26-го числа в Валенсии.

Справка. Отметим, что в игре против Швеции нашей команде не помогут Ефим Конопля и Руслан Малиновский. Оба игрока пропускают матч из-за дисквалификации за перебор желтых карточек.

В случае победы над скандинавами подопечные Реброва выйдут в финал стыковых матчей. Там соперником нашей команды станет победитель пары Польша – Албания. Эта игра запланирована на 31 марта.

Как Украина выступала на чемпионате мира по футболу?

  • Выход на Мундиаль-2026 может стать для сборной Украины лишь вторым в истории. Ранее наша команда выходила на мировое первенство лишь однажды.
  • В 2006 году "сине-желтые" выиграли отборочную группу с Данией, Турцией, Грецией, Албанией, Грузией и Казахстаном. На самом ЧМ наша команда попала в квартет к Испании, Тунису и Саудовской Аравии.
  • Украине удалось набрать шесть очков и выйти в плей-офф со второго места. Там подопечные Блохина достигли исторического результата, квалифицировавшись в четвертьфинал благодаря победе над Швейцарией в серии пенальти.
  • Напомним, что чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В случае выхода на Мундиаль Украина попадет в одну группу с Нидерландами, Японией и Тунисом, сообщает сайт ФИФА.