Накануне мартовского сбора главный тренер сборной Сергей Ребров определился с заявкой команды, сообщает УАФ. К сожалению, наша команда потеряла нескольких ключевых игроков.

По теме Календарь матчей сборной Украины по футболу в 2026 году: где и с кем сыграет главная команда

Кого вызвал Ребров?

Уже долгое время залечивают свои травмы Артем Довбик и Александр Зинченко. Игроки не успели восстановиться к матчам сборной. В свою очередь уже в марте стало известно о новых потерях.

Капитан сборной Украины Николай Матвиенко травмировал сухожилие и пропустит мартовские матчи. Также сыграть за "сине-желтых" не смогут Арсений Батагов и Тарас Михавко.

Зато в составе нашей команды есть несколько новичков. Сергей Ребров впервые вызвал в сборную Украины Бориса Крушинского из Полесья и Матвея Пономаренко из Динамо.

Вратари:

Анатолий Трубин (Бенфика)

Дмитрий Ризнык (Шахтер)

Руслан Нещерет (Динамо)

Защитники:

Ефим Конопля (Шахтер)

Александр Тымчик (Динамо)

Илья Забарный (ПСЖ)

Александр Сваток (Остин)

Максим Таловеров (Сток Сити)

Валерий Бондарь (Шахтер)

Борис Крушинский (Полесье)

Виталий Миколенко (Эвертон)

Богдан Михайличенко (Полесье)

Полузащитники:

Иван Калюжный (Металлист 1925)

Егор Ярмолюк (Брентфорд)

Александр Пихаленок (Динамо)

Руслан Малиновский (Дженоа)

Николай Шапаренко (Динамо)

Георгий Судаков (Бенфика)

Олег Очеретько (Шахтер)

Виктор Цыганков (Жирона)

Алексей Гуцуляк (Полесье)

Александр Зубков (Трабзонспор)

Назар Волошин (Динамо)

Нападающие:

Роман Яремчук (Лион)

Владислав Ванат (Жирона)

Матвей Пономаренко (Динамо)

Резервный список:

Евгений Волынец (Полесье)

Алексей Сыч (Карпаты)

Эдуард Сарапий (Полесье)

Сергей Чоботенко (Полесье)

Константин Вивчаренко (Динамо)

Владимир Бражко (Динамо)

Егор Назарина (Шахтер)

Александр Назаренко (Полесье)

Игорь Краснопир (Полесье)

С кем будет играть Украина?

Напомним, что для попадания на чемпионат мира-2026 Украине надо обыграть двух соперников в марте. Первым из них будет сборная Швеции, с которой "сине-желтые" сыграют 26-го числа в Валенсии.

Справка. Отметим, что в игре против Швеции нашей команде не помогут Ефим Конопля и Руслан Малиновский. Оба игрока пропускают матч из-за дисквалификации за перебор желтых карточек.

В случае победы над скандинавами подопечные Реброва выйдут в финал стыковых матчей. Там соперником нашей команды станет победитель пары Польша – Албания. Эта игра запланирована на 31 марта.

Как Украина выступала на чемпионате мира по футболу?