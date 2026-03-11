Первым соперником нашей команды станет Швеция. с которой Украина сыграет 26 марта. К сожалению, к битве со скандинавами наша команда подходит с серьезными кадровыми потерями, сообщает ТаТоТаке.

Кого может потерять сборная Украины?

Из-за дисквалификации встречу пропустят Ефим Конопля и Руслан Малиновский. Теперь же стало известно, что матчи плей-офф может пропустить ключевой защитник "сине-желтых" Николай Матвиенко.

Капитан сборной Украины пропустил вчерашнюю тренировку Шахтера из-за повреждения сухожилия. Сейчас клуб ожидает более детальный диагноз, который должен быть поставлен после углубленного обследования.

В худшем случае 29-летний игрок может пропустить до месяца. Но даже при оптимистических раскладах шансы Николая сыграть против шведов оцениваются как 50 на 50. Напомним, что сборная из-за травм уже потеряла Артема Довбыка и Александра Зинченко.

Отметим, что Матвиенко за последние два года пропустил лишь 3 из 24-х матчей национальной команды, сообщает Transfermarkt. Всего за сборную Украины защитник Шахтера отыграл 82 матча.

Как Украине попасть на ЧМ-2026?