Первым соперником нашей команды станет Швеция. с которой Украина сыграет 26 марта. К сожалению, к битве со скандинавами наша команда подходит с серьезными кадровыми потерями, сообщает ТаТоТаке.
Кого может потерять сборная Украины?
Из-за дисквалификации встречу пропустят Ефим Конопля и Руслан Малиновский. Теперь же стало известно, что матчи плей-офф может пропустить ключевой защитник "сине-желтых" Николай Матвиенко.
Капитан сборной Украины пропустил вчерашнюю тренировку Шахтера из-за повреждения сухожилия. Сейчас клуб ожидает более детальный диагноз, который должен быть поставлен после углубленного обследования.
В худшем случае 29-летний игрок может пропустить до месяца. Но даже при оптимистических раскладах шансы Николая сыграть против шведов оцениваются как 50 на 50. Напомним, что сборная из-за травм уже потеряла Артема Довбыка и Александра Зинченко.
Отметим, что Матвиенко за последние два года пропустил лишь 3 из 24-х матчей национальной команды, сообщает Transfermarkt. Всего за сборную Украины защитник Шахтера отыграл 82 матча.
Как Украине попасть на ЧМ-2026?
- Подопечные Сергея Реброва попали в стыковые матчи квалификации ЧМ-2026. Украина заняла второе место в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- В полуфинале плей-офф нашим соперником будет сборная Швеции. Игра запланирована на 26 марта в испанской Валенсии на стадионе клуба Леванте.
- Победа во встрече выведет Украину в финал плей-офф. Там в битве за путевку на ЧМ-2026 подопечные Реброва будут играть против победителя пары Польша – Албания. Этот матч назначен на 31 марта.
- Если Украине удастся выйти на Мундиаль, то она попадет в группу с Нидерландами, Тунисом и Японией. Сама финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.