Першим суперником нашої команди стане Швеція. з якою Україна зіграє 26 березня. На жаль, до битви зі скандинавами наша команда підходить із серйозними кадровими втратами, повідомляє ТаТоТаке.

До теми Україна та Швеція поборються за путівку на ЧС-2026: як змінився прогноз на матч відбору

Кого може втратити збірна України?

Через дискваліфікацію зустріч пропустять Юхим Конопля та Руслан Маліновський. Тепер же стало відомо, що матчі плей-оф може пропустити ключовий захисник "синьо-жовтих" Микола Матвієнко.

Капітан збірної України пропустив вчорашнє тренування Шахтаря через ушкодження сухожилля. Наразі клуб очікує більш детальний діагноз, який має бути поставлений після поглибленого обстеження.

В найгіршому випадку 29-річний гравець може пропустити до місяця. Але навіть за оптимістичних розкладів шанси Миколи зіграти проти шведів оцінюються як 50 на 50. Нагадаємо, що збірна через травми вже втратила Артема Довбика та Олександра Зінченка.

Відзначимо, що Матвієнко за останні два роки пропустив лише 3 з 24-х матчів національної команди, повідомляє Transfermarkt. Загалом за збірну України захисник Шахтаря відіграв 82 матчі.

Як Україні потрапити на ЧС-2026?