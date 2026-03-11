Першим суперником нашої команди стане Швеція. з якою Україна зіграє 26 березня. На жаль, до битви зі скандинавами наша команда підходить із серйозними кадровими втратами, повідомляє ТаТоТаке.
Кого може втратити збірна України?
Через дискваліфікацію зустріч пропустять Юхим Конопля та Руслан Маліновський. Тепер же стало відомо, що матчі плей-оф може пропустити ключовий захисник "синьо-жовтих" Микола Матвієнко.
Капітан збірної України пропустив вчорашнє тренування Шахтаря через ушкодження сухожилля. Наразі клуб очікує більш детальний діагноз, який має бути поставлений після поглибленого обстеження.
В найгіршому випадку 29-річний гравець може пропустити до місяця. Але навіть за оптимістичних розкладів шанси Миколи зіграти проти шведів оцінюються як 50 на 50. Нагадаємо, що збірна через травми вже втратила Артема Довбика та Олександра Зінченка.
Відзначимо, що Матвієнко за останні два роки пропустив лише 3 з 24-х матчів національної команди, повідомляє Transfermarkt. Загалом за збірну України захисник Шахтаря відіграв 82 матчі.
Як Україні потрапити на ЧС-2026?
- Підопічні Сергія Реброва потрапили у стикові матчі кваліфікації ЧС-2026. Україна посіла друге місце у групі із Францією, Ісландією та Азербайджаном.
- У півфіналі плей-оф нашим суперником буде збірна Швеції. Гра запланована на 26 березня в іспанській Валенсії на стадіоні клубу Леванте.
- Перемога у зустрічі виведе Україну у фінал плей-оф. Там в битві за путівку на ЧС-2026 підопічні Реброва гратимуть проти переможця пари Польща – Албанія. Цей матч призначений на 31 березня.
- Якщо Україні вдасться вийти на Мундіаль, то вона потрапить у групу з Нідерландами, Тунісом та Японією. Сама фінальна частина чемпіонату світу пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.