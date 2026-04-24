Однако Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не запрещал Ирану участвовать в чемпионате мира. В то же время могут возникнуть вопросы относительно участия отдельных иранских футболистов, об этом сообщило CNN.
Смотрите также Скандал перед ЧМ-2026: у Трампа предлагают выгнать целую сборную и заменить ее неудачниками отбора
Что известно об участии Ирана на Чемпионате мира?
На фоне информации о том, что представитель Дональда Трампа якобы предлагал ФИФА заменить сборную Ирана на сборную Италии (которая не квалифицировалась на ЧМ-2026), в СМИ появились вопросы к администрации США.
Сам Трамп в комментарии отметил, что США "не стремятся влиять на иранских спортсменов", которые намерены принять участие в предстоящем чемпионате мира по футболу.
Госсекретарь Марко Рубио добавил, что США не запрещали Ирану участие в турнире, хотя возможны определенные ограничения.
Проблема с Ираном заключается не в их спортсменах. Проблема в других людях, которых они хотят взять с собой. Некоторые из них связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Возможно, мы не сможем им этого позволить,
– подчеркнул Рубио.
Он также подчеркнул, что любые сообщения в медиа о замене Ирана Италией следует рассматривать лишь как предположение.
Решение о том, приезжать спортсменам в США или нет, принимает Иран. Они не могут ввести в нашу страну группу террористов их КСИР и притворяться журналистами и спортивными тренерами,
– сказал госсекретарь.
Что ранее говорили о замене сборной Ирана на Чемпионате мира?
Представитель президента США Дональда Трампа предложил существенные изменения в списке участников турнира. Он отметил, что сборную Италии можно было бы включить вместо Ирана по политическим причинам.
Специальный посланник Трампа, Паоло Замполли, обратился к ФИФА с просьбой об участии Италии в турнире. Как сообщает NBC News, такое предложение было обусловлено политическими позициями США в отношении Ирана.
В то же время Иран официально подтвердил свою готовность участвовать в ЧМ-2026.
Как в Италии прокомментировали возможную замену на ЧМ-2026?
- Правительство Джорджи Мелони отклонило любые предложения по участию сборной Италии в чемпионате мира. Министр спорта Андреа Абоди подчеркнул, что команда не прошла квалификацию, проиграв в финальном плей-офф Боснии и Герцеговине, поэтому ее допуск к турниру выглядел бы несправедливым. Об этом Абоди рассказал в интервью Sky News.
Министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти отметил, что подобные предложения противоречат основным принципам спорта, сообщает Calcio e Finanza.