Однако Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не запрещал Ирану участвовать в чемпионате мира. В то же время могут возникнуть вопросы относительно участия отдельных иранских футболистов, об этом сообщило CNN.

Смотрите также Скандал перед ЧМ-2026: у Трампа предлагают выгнать целую сборную и заменить ее неудачниками отбора

Что известно об участии Ирана на Чемпионате мира?

На фоне информации о том, что представитель Дональда Трампа якобы предлагал ФИФА заменить сборную Ирана на сборную Италии (которая не квалифицировалась на ЧМ-2026), в СМИ появились вопросы к администрации США.

Сам Трамп в комментарии отметил, что США "не стремятся влиять на иранских спортсменов", которые намерены принять участие в предстоящем чемпионате мира по футболу.

Госсекретарь Марко Рубио добавил, что США не запрещали Ирану участие в турнире, хотя возможны определенные ограничения.

Проблема с Ираном заключается не в их спортсменах. Проблема в других людях, которых они хотят взять с собой. Некоторые из них связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Возможно, мы не сможем им этого позволить,

– подчеркнул Рубио.

Он также подчеркнул, что любые сообщения в медиа о замене Ирана Италией следует рассматривать лишь как предположение.

Решение о том, приезжать спортсменам в США или нет, принимает Иран. Они не могут ввести в нашу страну группу террористов их КСИР и притворяться журналистами и спортивными тренерами,

– сказал госсекретарь.

Что ранее говорили о замене сборной Ирана на Чемпионате мира?

Представитель президента США Дональда Трампа предложил существенные изменения в списке участников турнира. Он отметил, что сборную Италии можно было бы включить вместо Ирана по политическим причинам.

Специальный посланник Трампа, Паоло Замполли, обратился к ФИФА с просьбой об участии Италии в турнире. Как сообщает NBC News, такое предложение было обусловлено политическими позициями США в отношении Ирана.

В то же время Иран официально подтвердил свою готовность участвовать в ЧМ-2026.

Как в Италии прокомментировали возможную замену на ЧМ-2026?