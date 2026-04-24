Однак Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не забороняв Ірану брати участь у чемпіонаті світу. Водночас можуть виникнути питання щодо участі окремих іранських футболістів, про це повідомило CNN.

Що відомо про участь Ірану на Чемпіонаті світу?

На фоні інформації про те, що представник Дональда Трампа нібито пропонував ФІФА замінити збірну Ірану на збірну Італії (яка не кваліфікувалася на ЧС-2026), у ЗМІ з'явилися запитання до адміністрації США.

Сам Трамп у коментарі наголосив, що США "не прагнуть впливати на іранських спортсменів", які мають намір взяти участь у майбутньому чемпіонаті світу з футболу.

Держсекретар Марко Рубіо додав, що США не забороняли Ірану участь у турнірі, хоча можливі певні обмеження.

Проблема з Іраном полягає не в їхніх спортсменах. Проблема в інших людях, яких вони хочуть взяти з собою. Деякі з них пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Можливо, ми не зможемо їм цього дозволити,

– наголосив Рубіо.

Він також підкреслив, що будь-які повідомлення в медіа про заміну Ірану Італією слід розглядати лише як припущення.

Рішення про те, приїжджати спортсменам у США чи ні, ухвалює Іран. Вони не можуть ввести в нашу країну групу терористів їхньої КСІР і прикидатися журналістами і спортивними тренерами,

– сказав держсекретар.

Що раніше казали про заміну збірної Ірану на Чемпіонаті світу?

Представник президента США Дональда Трампа запропонував суттєві зміни в списку учасників турніру. Він зазначив, що збірну Італії можна було б включити замість Ірану з політичних причин.

Спеціальний посланець Трампа, Паоло Замполлі, звернувся до ФІФА з проханням про участь Італії у турнірі. Як повідомляє NBC News, така пропозиція була зумовлена політичними позиціями США щодо Ірану.

У той же час Іран офіційно підтвердив свою готовність брати участь у ЧС-2026.

Як в Італії прокоментували можливу заміну на ЧС-2026?