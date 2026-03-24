Першим опонентом нашої збірної у раунді плей-оф буде національна команда Швеції. Поєдинок запланований на 26 березня, повідомляє Megogo.

Хто коментуватиме матч Україна – Швеція?

Матч Україна – Швеція онлайн буде доступний на каналах платформи Megogo. Тим часом, транслятор визначився із тим, хто працюватиме на зустрічі у Валенсії.

Коментувати вирішальний матч збірної України довірили дуету Вадим Скічко – Олександр Новак. Інший коментатор Megogo Сергій Лук'яненко цього разу буде ведучим у студії до матчу.

Допомагати йому будуть експерти, якими стануть відомі у минулому футболісти. Вже традиційно аналізувати гру буде ексгравець Динамо Олександр Головко.

Другим же експертом стане Владислав Лупашко, який взимку був звільнений з посади тренера Карпат. Передматчева студія стартує о 20:20 за київським часом, тоді як сама гра – о 21:45.

