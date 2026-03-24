Первым оппонентом нашей сборной в раунде плей-офф будет национальная команда Швеции. Поединок запланирован на 26 марта, сообщает Megogo.
Кто будет комментировать матч Украина – Швеция?
Матч Украина – Швеция онлайн будет доступен на каналах платформы Megogo. Тем временем, транслятор определился с тем, кто будет работать на встрече в Валенсии.
Комментировать решающий матч сборной Украины доверили дуэту Вадим Скичко – Александр Новак. Другой комментатор Megogo Сергей Лукьяненко на этот раз будет ведущим в студии до матча.
Помогать ему будут эксперты, которыми станут известные в прошлом футболисты. Уже традиционно анализировать игру будет экс-игрок Динамо Александр Головко.
Вторым же экспертом станет Владислав Лупашко, который зимой был уволен с поста тренера Карпат. Предматчевая студия стартует в 20:20 по киевскому времени, тогда как сама игра – в 21:45.
Как сборной Украины попасть на ЧМ-2026?
- Сборная Украины заняла второе место в группе квалификации ЧМ-2026 с Францией, Исландией и Азербайджаном. Это дозвлило "сине-желтым" выйти в стыковые матчи.
- Первым нашим соперником в раунде плей-офф станет сборная Швеции. Встреча запланирована на 26 марта в испанской Валенсии на стадионе клуба Леванте, сообщает УАФ.
- Успех в этой встрече выведет Украину в финал плей-офф. Там за путевку на ЧМ-2026 подопечные Реброва сразятся с победителем пары Польша – Албания. Этот матч пройдет 31 марта.
- Если Украине удастся выйти на Мундиаль, то она попадет в группу с Нидерландами, Тунисом и Японией. Сама финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.