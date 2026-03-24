Первым оппонентом нашей сборной в раунде плей-офф будет национальная команда Швеции. Поединок запланирован на 26 марта, сообщает Megogo.

Кто будет комментировать матч Украина – Швеция?

Матч Украина – Швеция онлайн будет доступен на каналах платформы Megogo. Тем временем, транслятор определился с тем, кто будет работать на встрече в Валенсии.

Комментировать решающий матч сборной Украины доверили дуэту Вадим Скичко – Александр Новак. Другой комментатор Megogo Сергей Лукьяненко на этот раз будет ведущим в студии до матча.

Помогать ему будут эксперты, которыми станут известные в прошлом футболисты. Уже традиционно анализировать игру будет экс-игрок Динамо Александр Головко.

Вторым же экспертом станет Владислав Лупашко, который зимой был уволен с поста тренера Карпат. Предматчевая студия стартует в 20:20 по киевскому времени, тогда как сама игра – в 21:45.

