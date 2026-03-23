24 Канал пропонує пригадати історію невдач української команди у плей-оф – у сподіванні на те, що це прокляття нарешті впаде зі Швецією, а потім Польщею чи Албанією.

ЧС-1998. Програли майбутнім бронзовим призерам



Україна – Хорватія, 1997 рік / фото Zbirna

Перша спроба подолати плей-оф припала на 1997 рік, коли команда під проводом Йожефа Сабо волею жеребу мала протистояти хорватам. На жаль, саме тоді у "картатих" було золоте покоління.

Після поразки 0:2 на виїзді матч-відповідь у Києві за присутності 70 тисяч глядачів був для збірної вже значно якіснішим. Завдяки голу Шевченка вдалося зафіксувати нічию 1:1, але цього було недостатньо. На Мундіаль у Францію поїхали хорвати – і там вони вперше в своїй історії стануть бронзовими призерами.

ЧС-2002. Не змогли втримати Бундесмашину



Україна – Німеччина, 2001 рік / фото impromptuinc

Збірна часів Валерія Лобановського мала у своєму складі справжніх зірок, які виступали в топ-лігах Європи – праймового Андрія Шевченка, Олега Лужного, Сергія Реброва, Віктора Скрипника.

Але проти Німеччини цього було замало. Домашня гра подарувала надію – 1:1, гол в активі Геннадія Зубова. Але на виїзді сталася катастрофа: за перші 15 хвилин матчу українці пропустили тричі. 4:1 у підсумку з голом Шевченка – ми знову не поїхали на Мундіаль, а наш суперник дістався фіналу, де поступився Бразилії.

ЧС-2010. Сльози Шевченка



Україна – Греція, 2009 рік / фото Sport Express

Цей кадр з дощової Донбас-Арени досі розбиває серце. Андрій Шевченко розумів, що Мундіаль-2010 був його останнім шансом зіграти на рівні чемпіонатів світу. На шляху стояла Греція.

0:0 на виїзді і абсолютно бліда поразка 0:1 в Донецьку, де матч ще й супроводжувався жахливим скандалом з накрученою вартістю квитків. Шевченко ще сяятиме на Євро-2012, але до Південної Африки він не поїхав, як і вся збірна під орудою Олексія Михайличенка.

ЧС-2014. Як фанера над Парижем



Україна – Франція, 2013 рік / фото Zbirna

Покійний нині Михайло Фоменко в ролі головного тренера збірної України викликав чимало критики. Але саме з ним команда здобула одну з найяскравіших перемог в своїй історії. 2:0 над французами у плей-оф Мундіалю з голами Зозулі і Ярмоленка – здавалося, ось він, момент, коли прокляття впаде.

Тим болючішим було падіння в матчі-відповіді. "Ле Бльо" взяли й вкатали нам три м'ячі і забрали путівку на Мундіаль в Бразилії якось до непристойності легко. Упродовж тижня ми вірили, що стали топ-збірною – але реальність виявилася жорстокою.

ЧС-2022. Було близько



Україна – Вельс, 2022 рік / фото УАФ

Формат плей-оф змінився: замість протистояння з однією командою вдома та на виїзді потрібно було грати умовні півфінал і фінал. І усе це мало статися в березні 2022 року – але Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Матчі було перенесено на червень, і до того часу Україні вдалося зробити головне – відстояти державність. А збірна у своєму першому матчі яскраво обіграла Шотландію 3:1. Голи забивали Ярмоленко, Яремчук і Довбик.

Залишався один крок: здолати Вельс, який не здавався таким вже грізним суперником. Але доля знову зіграла з нами злий жарт. Автогол Ярмоленка дав можливість британцям поїхати на екзотичний Мундіаль у Катарі.