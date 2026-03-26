"Синьо-жовті" відіграють півфінальний матч плей-оф відбору на ЧС-2026. Суперником національної команди України стане збірна Швеції, повідомляє УАФ.

Хто зіграє проти Швеції?

Тиждень тому Сергій Ребров оголосив заявку України на березневі матчі. До неї потрапили 26 футболістів, серед яких було троє дебютантів – Руслан Нещерет, Борис Крушинський та Матвій Пономаренко.

В день гри проти шведів тренеру довелось відсіяти трьох грввців із заявки, адже вона має складатися з 23-х футболістів. Очікувано до складу на Швецію не потрапили Руслан Маліновський та Юхим Конопля.

Обидв футболісти перебрали жовтих карток т не змогли б зіграти проти скандинавів. Третім "зайвим" у ростері став новачок Борис Крушинський. Захисник Полісся точно не дебютує за "синьо-жовтих" у звітній зустрічі.

Заявка збірної України на матч проти Швеції:

Руслан Нещерет (Динамо) Едуард Сарапій (Полісся) Богдан Михайліченко (Полісся) Олександр Сваток (Остін) Валерій Бондар (Шахтар) Назар Волошин (Динамо) Олексій Гуцуляк (Полісся) Олександр Піхальонок (Динамо) Роман Яремчук (Ліон) Микола Шапаренко (Динамо) Матвій Пономаренко (Динамо) Анатолій Трубін (Бенфіка) Ілля Забарний (ПСЖ) Олег Очеретько (Шахтар) Віктор Циганков (Жиоона) Віталій Миколенко (Евертон) Георгій Судаков (Бенфіка) Єгор Ярмолюк (Брентфорд) Владислав Ванат (Жирона) Олександр Зубков (Трабзонспор) Іван Калюжний (Металіст 1925) Олександр Тимчик (Динамо) Дмитро Різник (Шахтар)

Коли та де дивитися матч?

Нагадаємо, що матч Україна – Швеція пройде у іспанській Валенсії. Пряма трансляція буде доступна на ОТТ-платформі Megogo, а також каналі "Megogo Спорт". Початок – о 21:45 за київським часом.

Відзначимо, що перемога над шведами виведе нашу збірну у фінал раунду плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. У ньому тріумфатор нашої пари побореться за путівку на Мундіаль проти Польщі або Албанії.

