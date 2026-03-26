"Синьо-жовті" відіграють півфінальний матч плей-оф відбору на ЧС-2026. Суперником національної команди України стане збірна Швеції, повідомляє УАФ.
Хто зіграє проти Швеції?
Тиждень тому Сергій Ребров оголосив заявку України на березневі матчі. До неї потрапили 26 футболістів, серед яких було троє дебютантів – Руслан Нещерет, Борис Крушинський та Матвій Пономаренко.
В день гри проти шведів тренеру довелось відсіяти трьох грввців із заявки, адже вона має складатися з 23-х футболістів. Очікувано до складу на Швецію не потрапили Руслан Маліновський та Юхим Конопля.
Обидв футболісти перебрали жовтих карток т не змогли б зіграти проти скандинавів. Третім "зайвим" у ростері став новачок Борис Крушинський. Захисник Полісся точно не дебютує за "синьо-жовтих" у звітній зустрічі.
Заявка збірної України на матч проти Швеції:
- Руслан Нещерет (Динамо)
- Едуард Сарапій (Полісся)
- Богдан Михайліченко (Полісся)
- Олександр Сваток (Остін)
- Валерій Бондар (Шахтар)
- Назар Волошин (Динамо)
- Олексій Гуцуляк (Полісся)
- Олександр Піхальонок (Динамо)
- Роман Яремчук (Ліон)
- Микола Шапаренко (Динамо)
- Матвій Пономаренко (Динамо)
- Анатолій Трубін (Бенфіка)
- Ілля Забарний (ПСЖ)
- Олег Очеретько (Шахтар)
- Віктор Циганков (Жиоона)
- Віталій Миколенко (Евертон)
- Георгій Судаков (Бенфіка)
- Єгор Ярмолюк (Брентфорд)
- Владислав Ванат (Жирона)
- Олександр Зубков (Трабзонспор)
- Іван Калюжний (Металіст 1925)
- Олександр Тимчик (Динамо)
- Дмитро Різник (Шахтар)
Коли та де дивитися матч?
Нагадаємо, що матч Україна – Швеція пройде у іспанській Валенсії. Пряма трансляція буде доступна на ОТТ-платформі Megogo, а також каналі "Megogo Спорт". Початок – о 21:45 за київським часом.
Відзначимо, що перемога над шведами виведе нашу збірну у фінал раунду плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. У ньому тріумфатор нашої пари побореться за путівку на Мундіаль проти Польщі або Албанії.
Чи грала Україна раніше на чемпіонаті світу?
- Наша збірна тільки одного разу потрапляла на Мундіаль. Команда під керівництвом Олега Блохіна вперше вийшла на чемпіонат світу у 2006 році, він тоді проходив у Німеччині.
- У групі "синьо-жовті" розгромно програл Іспанії (0:4), але після цього обіграли Саудівську Аравію (4:0) та Туніс (1:0). Завдяки цьому збірній України вдалось посісти друге місце та вийти в 1/8 фіналу на Швейцарію.
- Основний час гри завершився нульовою нічиєю, але у серії пенальті Україна була сильнішою. Вже у чвертьфіналі підопічних Блохіна зупинили майбутні тріумфатори Мундіалю італійці (0:3).
- У випадку проходу на ЧС-2026 збірна України потрапить у групу до Нідерландів, Японії та Тунісу. Фінальна частина ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.