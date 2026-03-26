Впрочем, авторы голов не всегда такие очевидные, как кажется на первый взгляд. 24 Канал расскажет о самых результативных игроках во времена Сергея Реброва.
Кто вошел в список тех, кто забивает чаще сборной Украины?
В список вошел Судаков, Цыганков, Гуцуляк, Довбик и Зинченко.
- Георгий Судаков – 4 гола, 6 ассистов,
- Виктор Цыганков – 6 голов, 3 ассиста,
- Алексей Гуцуляк – 5 голов, 2 ассиста,
- Артем Довбик – 5 голов, 2 ассиста,
- Александр Зинченко – 4 гола, 3 ассиста.
Кто вошел в заявку сборной Украины на матч против Швеции?
- Национальная сборная Украины проведет 26 марта полуфинальный матч плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года против Швеции. Победа в этой игре приблизит "сине-желтых" к финалу плей-офф и повысит шансы на квалификацию на Мундиаль.
Главный тренер Сергей Ребров объявил заявку на матч, в которую вошли 23 футболиста. Из-за перебора желтых карточек в игре не смогут принять участие Руслан Малиновский и Ефим Конопля, а также защитник Борис Крушинский.
Среди вызванных: вратари Руслан Нещерет и Анатолий Трубин; защитники Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Сваток, Валерий Бондарь; полузащитники Алексей Гуцуляк, Егор Ярмолюк; нападающие Роман Яремчук, Владислав Ванат и другие, сообщает УАФ.
Матч состоится на нейтральном поле в Валенсии (Испания) в 21:45 по киевскому времени.