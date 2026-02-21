Зинченко будет проходить восстановление после операции не в нидерландской столице. Поэтому на данный момент попрощался с тренером и своими партнерами, пишет Voetbalprimeur.

Что сказал тренер Аякса о Зинченко?

Наставник амстердамского клуба Фреди Грим подтвердил журналистам, что Зинченко не будет с командой на протяжении весенней части сезона.

По словам коуча, прощание Александра с коллективом, в котором он не успел провести даже месяц, было эмоциональным.

Чувствуется разочарование. Когда я с ним говорил, у него была очень сильная вина из-за травмы. Это очень хорошо характеризует его как человека,

– сказал Гром.

Какие прогнозы относительно возвращения Зинченко на поле?

Таблоид The Sun имеет информацию, что украинец получил крайне серьезное повреждение – разрыва крестообразных связок. Восстановление при таких условиях происходит на протяжении 6-7 месяцев.

Аякс уже объявил, что Зинченко не сыграет до конца сезона – а это, вероятно, будет означать прекращение сотрудничества, потому что контракт футболиста был рассчитан лишь на полгода.

Самое обидное для украинских фанов – то, что Александр Зинченко не поможет сборной Украины получить путевку на чемпионат мира в стыковых матчах, а даже в случае успеха команды без него, вряд ли поедет на Мундиаль.

Как Зинченко оказался в Аяксе?