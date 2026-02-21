Зинченко будет проходить восстановление после операции не в нидерландской столице. Поэтому на данный момент попрощался с тренером и своими партнерами, пишет Voetbalprimeur.
Смотрите также Неприятность перед матчами сборной: Зинченко получил травму в первой игре в основе за Аякс
Что сказал тренер Аякса о Зинченко?
Наставник амстердамского клуба Фреди Грим подтвердил журналистам, что Зинченко не будет с командой на протяжении весенней части сезона.
По словам коуча, прощание Александра с коллективом, в котором он не успел провести даже месяц, было эмоциональным.
Чувствуется разочарование. Когда я с ним говорил, у него была очень сильная вина из-за травмы. Это очень хорошо характеризует его как человека,
– сказал Гром.
Какие прогнозы относительно возвращения Зинченко на поле?
Таблоид The Sun имеет информацию, что украинец получил крайне серьезное повреждение – разрыва крестообразных связок. Восстановление при таких условиях происходит на протяжении 6-7 месяцев.
Аякс уже объявил, что Зинченко не сыграет до конца сезона – а это, вероятно, будет означать прекращение сотрудничества, потому что контракт футболиста был рассчитан лишь на полгода.
Самое обидное для украинских фанов – то, что Александр Зинченко не поможет сборной Украины получить путевку на чемпионат мира в стыковых матчах, а даже в случае успеха команды без него, вряд ли поедет на Мундиаль.
Как Зинченко оказался в Аяксе?
- Украинец оказался неподходящим Арсеналу в начале сезона, поэтому отправился в аренду в Ноттингем Форест, где не смог стать игроком основы.
- "Лесники" договорились с лондонским клубом о прекращении арендного соглашения, после чего Арсенал сразу продал Зинченко в Аякс.
- Зарплата украинца в амстердамском клубе должна была составлять 5 миллионов евро в год.