Цей матч не став для Фіорентини першим поєдинком проти українського клубу. У минулому "фіалки" провели 6 ігор проти київського Динамо (3 перемоги та 3 мирові), а також 4 матчі проти Дніпра (3 звитяги та одна нічия), повідомляє 24 Канал.

До теми Полісся – Фіорентина: де дивитись матч плей-оф Ліги конференцій

Яким був розвиток подій у матчі Полісся – Фіорентина?

Востаннє Фіорентина грала проти українського клубу у сезоні-2014/2015 у рамках чвертьфіналу Ліги Європи проти Динамо. У першому матчі "фіалки" зіграли внічию 1:1, а от у другому поєдинку італійський колектив оформив домашню перемогу з рахунком 2:0.

Вже у стартові 10 хвилин гості з Італії змогли швидко повести у рахунку. На 8-й хвилині, здавалось, що Кудрик потягнув удар Кіна, але м'яч по-зрадницьки відлетів від спини голкіпера Полісся у його сітку воріт – 0:1.

Ще через декілька хвилин м'яч пролетів поруч зі стійкою воріт господарів після пострілу Гудмундссона. Полісся відповіло неточним дальнім ударом від Бабенка.

На 21-й та 22-й хвилинах першого тайму Кравченко та Назаренко загрожували володінням гостей. Але моменти не перетворились у взяття воріт "фіалок".

Де Хеа потягнув удар головою від Філіппова, який виграв боротьбу на другому поверсі після подачі з кутового.

На 32-й хвилині Фіорентина подвоїла свою перевагу. Госенс із передачі Кіна збільшив перевагу у рахунку до 0:2.

Під завісу першого тайму Фіорентина залишалась у меншості через вилучення Кіна. Попри цю червону картку гості пішли на перерву ведучи у рахунку 0:2.

На старті другого тайму Де Хеа впорався із пострілом Сарапія.

Навіть у меншості "фіалки" збільшили рахунок до розгромного 0:3. Гудмундссон прошив Кудрика.

До фінального свистка Поліссю так і не вдалось бодай забити гол престижу, попри створені моменти. Розгромна виїзна перемога Фіорентини 0:3.

Полісся – Фіорентина 0:3

Голи: Кудрик, 8 (авт.), Госенс, 32, Гудмундссон, 69

Вилучення: Кін, 44 (Фіорентина)

Другий поєдинок Фіорентини проти Полісся запланований на 28 серпня (21:00 за Києвом).