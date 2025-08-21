Этот матч не стал для Фиорентины первым поединком против украинского клуба. В прошлом "фиалки" провели 6 игр против киевского Динамо (3 победы и 3 мировые), а также 4 матча против Днепра (3 победы и одна ничья), сообщает 24 Канал.

Каким было развитие событий в матче Полесье – Фиорентина?

Последний раз Фиорентина играла против украинского клуба в сезоне-2014/2015 в рамках четвертьфинала Лиги Европы против Динамо. В первом матче "фиалки" сыграли вничью 1:1, а вот во втором поединке итальянский коллектив оформил домашнюю победу со счетом 2:0.

Уже в стартовые 10 минут гости из Италии смогли быстро повести в счете. На 8-й минуте, казалось, что Кудрик потянул удар Кина, но мяч предательски отлетел от спины голкипера Полесья в его сетку ворот – 0:1.

Еще через несколько минут мяч пролетел рядом со стойкой ворот хозяев после выстрела Гудмундссона. Полесье ответило неточным дальним ударом от Бабенко.

На 21-й и 22-й минутах первого тайма Кравченко и Назаренко угрожали владениям гостей. Но моменты не превратились во взятие ворот "фиалок".

Де Хеа потянул удар головой от Филиппова, который выиграл борьбу на втором этаже после подачи с углового.

На 32-й минуте Фиорентина удвоила свое преимущество. Госенс с передачи Кина увеличил преимущество в счете до 0:2.

Под занавес первого тайма Фиорентина оставалась в меньшинстве из-за удаления Кина. Несмотря на эту красную карточку гости ушли на перерыв ведя в счете 0:2.

На старте второго тайма Де Хеа справился с выстрелом Сарапия.

Даже в меньшинстве "фиалки" увеличили счет до разгромного 0:3. Гудмундссон прошил Кудрика.

До финального свистка Полесью так и не удалось хотя бы забить гол престижа, несмотря на созданные моменты. Разгромная выездная победа Фиорентины 0:3.

Полесье – Фиорентина 0:3

Голы: Кудрик, 8 (авт.), Госенс, 32, Гудмундссон, 69

Удаление: Кин, 44 (Фиорентина)

Второй поединок Фиорентины против Полесья запланирован на 28 августа (21:00 по Киеву).