В прошлом раунде Лиги конференций Полесье обыграло венгерский Пакш (суммарно 4:2). Зато для Фиорентины только начинается еврокубковый путь, пишет 24 Канал.

К теме Полесье – Фиорентина: прогноз на матч "волков" против двукратных финалистов Лиги конференций

Кто покажет матч Полесье – Фиорентина?

Матч против Полесья станет для "фиалок" 11-м против украинских клубов. В прошлом Фиорентина провела 6 матчей против киевского Динамо (3 победы и 3 ничьи), а также 4 игры против Днепра (3 победы и одна мировая).

В сезонах-2022/2023 и 2023/2024 Лиги конференций итальянский клуб добрался до финала, где уступил английскому Вест Хэму (1:2) и греческому Олимпиакосу (0:1). А вот в прошлом сезоне ЛК-2024/2025 в полуфинале проиграли испанскому Бетису.

К слову. Перед этой игрой команда Руслана Ротаня неожиданно уступило черкасском ЛНЗ (0:2) в рамках 3-го тура УПЛ-2025/2026.

Первый матч Полесье – Фиорентина можно будет посмотреть в прямом эфире на ресурсах UPL.TV. В частности, поединок покажут на "Киевстар ТВ" и подобных ресурсах. Поединок начнется 21 августа в 21:00 (по Киеву). Игру рассудит азербайджанец Алияр Агаев.

Ответный матч Фиорентина – Полесье запланирован на 28 августа (21:00 по киевскому времени).