У минулому раунді Ліги конференцій Полісся обіграло угорський Пакш (сумарно 4:2). Натомість для Фіорентини лише розпочинається єврокубковий шлях, пише 24 Канал.

До теми Полісся – Фіорентина: прогноз на матч "вовків" проти дворазових фіналістів Ліги конференцій

Хто покаже матч Полісся – Фіорентина?

Матч проти Полісся стане для "фіалок" 11-м проти українських клубів. У минулому Фіорентина провела 6 матчів проти київського Динамо (3 перемоги та 3 нічиї), а також 4 гри проти Дніпра (3 звитяги та одна мирова).

У сезонах-2022/2023 та 2023/2024 Ліги конференцій італійський клуб дістався до фіналу, де поступився англійському Вест Хему (1:2) та грецькому Олімпіакосу (0:1). А ось у минулому сезоні ЛК-2024/2025 у півфіналі програли іспанському Бетісу.

До слова. Перед цією грою команда Руслана Ротаня несподівано поступилось черкаському ЛНЗ (0:2) у рамках 3-го туру УПЛ-2025/2026.

Перший матч Полісся – Фіорентина можна буде переглянути у прямому ефірі на ресурсах UPL.TV. Зокрема, поєдинок покажуть на "Київстар ТБ" і подібних ресурсах. Поєдинок розпочнеться 21 серпня о 21:00 (за Києвом). Гру розсудить азербайджанець Аліяр Агаєв.

Матч-відповідь Фіорентина – Полісся запланований на 28 серпня (21:00 за київським часом).