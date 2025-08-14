Житомирське Полісся провело свою четверту гру в Лізі конференцій 2025-2026. Команда Руслана Ротаня зіграла матчі-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду проти Пакшу, повідомляє 24 Канал.

Як зіграли перший матч?

Перша зустріч у Прешові видалась дуже вдалою для Полісся. "Вовки" розгромили угорського суперника з рахунком 3:0, через що стали явними фаворитами на вихід у раунд плей-оф.

Єдиною реальною проблемою для Ротаня була дискваліфікація Михайліченка через червону картку. На його місце лівого захисника вийшов номінальний центрбек Крушинський.

Пакш – Полісся 2:1

Голи: Сабо, 39, Тот, 48 – Таллес, 90+5.

На відміну від першого матчу, гра складалась важко для обох команд, що спочатку було на руку Поліссю. Суперники часто били по воротах, але здебільшого повз площину.

Проте перелом у матчі стався перед перервою, коли Пакш відкрив рахунок. Після подачі кутового в карному майданчику українців виникла метушня, в результаті якої Сабо першим зорієнтувався та пробив Волинця.

Цей м'яч дав моральний буст Пакшу, який господарі розвинули на старті другого тайму. Беде запустив у забігання Тота, той продавив захисника Полісся та влучно пробив у дальній кут.

У угорців був ще майже весь тайм, щоб зрівняти рахунок за сумою двох матчів. Пакш продовжив тиснути на ворота Полісся, але і житомирці почали огризатися.

Напівмоменти мали Гайдучик та Андрієвський, але все одно головним завданням гостей було втримання рахунку 0:2. Натомість угорці частіше стали бити у бік воріт Волинця.

Особливо гострим був фланговий гравець Зеке, який дивом не вражав навіть змогли відіграти один м'яч. Йосефі зряче вистрілив здаля, а Таллес був першим на добиванні після сейву воротаря.

Тож Полісся потрапляє в раунд плей-оф відбору Ліги конференцій, що є останньою стадією перед "етапом ліги". Там на Полісся чекають матчі проти представника Серії А Фіорентини.