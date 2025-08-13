Київське Динамо не виконало завдання у Лізі чемпіонів. Команда Олександра Шовковського провалилась у 3-му кваліфікаційному раунді, поступившись Пафосу, повідомляє 24 Канал.

Що після вильоту?

Кіпріоти виграли обидві зустрічі – 1:0 в гостях та 2:0 вдома. Таким чином, кияни остаточно вилетіли з головного єврокубка. Востаннє в основній стадії ЛЧ Динамо грало ще в сезоні 2021-2022.

Втім на цьому єврокубкова кампанія киян не завершена, адже в УЄФА існують ще два євротурніри – Ліга Європи та Ліга конференцій. І сітка кваліфікаційних раундів так створена, що невдахи більш престижного турніру вилітають у змагання рангом нижче.

Таким чином, Динамо перейшло з Ліги чемпіонів до Ліги Європи. Там "біло-сині" зіграють в останньому раунді кваліфікації. Суперником стане переможець пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів.

Перемога у цій стадії виведе Динамо в основний етап ЛЄ, а поразка – в основний етап Ліги конференцій. У будь-якому випадку виступ на етапі ліги одного з цих двох єврокубків киянам гарантована.

Різниця лише у тому, що в Лізі Європи вище класом суперники, більші призові та більша кількість матчів. На етапі ліги в ЛЄ команди проведуть по 8 ігор, тоді як на аналогічній стадії в Лізі конференцій – шість.

Також в основну стадію одного з єврокубків може потрапити Шахтар, якщо пройде у кваліфікації ЛЄ Панатінаїкос. А ось Поліссю для проходу в "етап ліги" Ліги конференцій потрібно здолати Пакш та Фіорентину.