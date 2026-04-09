Серце екснаставника Шахтаря та Динамо перестало битися після інфаркту. Мірча був тісно пов'язаний з Україною та багато років відпрцював у нашій країні, повідомляє Ігор Циганик.

Що сказав Луческу перед смертю?

Журналіст розповів, що спілкувався із Луческу незадовго до його смерті. Ігор востаннє мав розмову із румуном всього за шість днів до його смерті.

На той момент Мірчу вже мав проблеми із серцем, адже госпіталізували після інфаркту. Тим не менш, під час розмови Мітер зазначив, що планував найближчим часом приїхати до Києва.

Коли розпочалася війна, Луческу отримав пропозицію очолити Фенербахче, але відмовився, пояснивши, що не може залишити Україну в такий важкий час. Востаннє ми спілкувалися з ним за шість днів до його відходу в інший світ. Він сказав, що обов’язково хоче приїхати до Києва. Не встиг,

– зазначив журналіст.

Про мету поїздки він не розповів, але вже зрозуміло, що його планам не судилось трапитися. 7 квітня румунський наставник пішов з життя. До слова, у 2010 році Мірча видав пророчу фразу про свою роботу тренером.

Чого Луческу досяг в Україні?