80-річний коуч не зміг пережити інфаркт через проблеми із серцем. Після смерті Луческу мережею розлетілась одна з його пророчих цитат, повідомляє Еммануель Рошу.
Що казав Луческу про тренерство?
Журналіст пригадав мало не пророчі слова Мірчі, які він сказав у 2010 році. Тоді легендарний тренер Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон заявив, щоб "занадто старий, щоб йти з футболу".
Містер, якому тоді було 64 роки, висловився щодо слів шотландця та прокоментував свій підхід до роботи тренером. Він зізнався, що планує працювати до останніх хвилин життя.
Так, ми з сером Алексом вже надто довго на полі. Ми занадто старі, щоб йти на пенсію. Мабуть, я ніколи не завершу кар’єру. Футбол тримає мене живим. Померти на полі було б для мене найкращим фіналом,
– заявив Луческу.
Цікаво, що сер Алекс Фергюсон все ж вирішив достроково піти на пенсію. У 2013 році шотландець залишив Манчестер Юнайтед і більше не повертався до тренерської діяльності.
У свою чергу Мірча і справді працював по суті до смерті. Всього за 13 днів до того, як перестало битися йго серце, Луческу виводив збірну Румунії на матч плей-оф відбору на ЧС-2026.
Його команда билась із Туреччиною, але програла з рахунком 0:1. За кілька днів Мірча пережив інфаркт під час тренування, після чого його госпіталізували та ввели у штучну кому. Із неї Містер так і не вийшов.
Які досягнення у Луческу в Україні?
- Румунський спеціаліст очолив Шахтар у 2004 році та провів на чолі "гірників" 12 сезонів. Мірча став найкращий коучем в історії донецького клубу.
- Луческу виграв із клубом 8 чемпіонств УПЛ, 6 Кубків та 7 Суперкубків країни. Головним же трофеєм Луческу на чолі Шахтаря став Кубок УЄФА у 2009 році.
- У фіналі турніру команда здолала німецький Вердер (2:1). Окрім цього, румун тричі виводив "гірників" у плей-оф Ліги чемпіонів. Загалом Мірча провів аж 573 матчі на чолі команди, повідомляє Transfermarkt.
- Луческу залишив Шахтар у 2016-му, але вже за чотири роки повернувся в Україну. Румун несподівано очолив Динамо, яке є принциповим суперником "гірників".
- У київському клубі тренер відпрацював три сезони, вигравши по одному чемпіонству, Кубку та Суперкубку України. Окрім цього, Луческу двічі вивів "біло-синіх" у груповий етап Ліги чемпіонів.