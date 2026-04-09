80-летний коуч не смог пережить инфаркт из-за проблем с сердцем. После смерти Луческу сетью разлетелась одна из его пророческих цитат, сообщает Эммануэль Рошу.

Что говорил Луческу о тренерстве?

Журналист вспомнил чуть ли не пророческие слова Мирчи, которые он сказал в 2010 году. Тогда легендарный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон заявил, чтобы "слишком стар, чтобы уходить из футбола".

Мистер, которому тогда было 64 года, высказался относительно слов шотландца и прокомментировал свой подход к работе тренером. Он признался, что планирует работать до последних минут жизни.

Да, мы с сэром Алексом уже слишком долго на поле. Мы слишком старые, чтобы уходить на пенсию. Видимо, я никогда не завершу карьеру. Футбол держит меня живым. Умереть на поле было бы для меня лучшим финалом,

– заявил Луческу.

Интересно, что сэр Алекс Фергюсон все же решил досрочно уйти на пенсию. В 2013 году шотландец покинул Манчестер Юнайтед и больше не возвращался к тренерской деятельности.

В свою очередь Мирча и вправду работал по сути до смерти. Всего за 13 дней до того, как перестало биться его сердце, Луческу выводил сборную Румынии на матч плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Его команда сражалась с Турцией, но проиграла со счетом 0:1. Через несколько дней Мирча пережил инфаркт во время тренировки, после чего его госпитализировали и ввели в искусственную кому. Из нее Мистер так и не вышел.

Какие достижения у Луческу в Украине?