Сердце экс-наставника Шахтера и Динамо перестало биться после инфаркта. Мирча был тесно связан с Украиной и много лет отработал в нашей стране, сообщает Игорь Циганык.

Что сказал Луческу перед смертью?

Журналист рассказал, что общался с Луческу незадолго до его смерти. Игорь в последний раз разговаривал с румыном всего за шесть дней до его смерти.

На тот момент Мирчу уже имел проблемы с сердцем, ведь госпитализировали после инфаркта. Тем не менее, во время разговора Митер отметил, что планировал в ближайшее время приехать в Киев.

Когда началась война, Луческу получил предложение возглавить Фенербахче, но отказался, объяснив, что не может покинуть Украину в такое трудное время. В последний раз мы общались с ним за шесть дней до его ухода в мир иной. Он сказал, что обязательно хочет приехать в Киев. Не успел,

– отметил журналист.

О цели поездки он не рассказал, но уже понятно, что его планам не суждено было случиться. 7 апреля румынский наставник ушел из жизни. К слову, в 2010 году Мирча выдал пророческую фразу о своей работе тренером.

Чего Луческу достиг в Украине?