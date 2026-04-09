Сердце экс-наставника Шахтера и Динамо перестало биться после инфаркта. Мирча был тесно связан с Украиной и много лет отработал в нашей стране, сообщает Игорь Циганык.
Что сказал Луческу перед смертью?
Журналист рассказал, что общался с Луческу незадолго до его смерти. Игорь в последний раз разговаривал с румыном всего за шесть дней до его смерти.
На тот момент Мирчу уже имел проблемы с сердцем, ведь госпитализировали после инфаркта. Тем не менее, во время разговора Митер отметил, что планировал в ближайшее время приехать в Киев.
Когда началась война, Луческу получил предложение возглавить Фенербахче, но отказался, объяснив, что не может покинуть Украину в такое трудное время. В последний раз мы общались с ним за шесть дней до его ухода в мир иной. Он сказал, что обязательно хочет приехать в Киев. Не успел,
– отметил журналист.
О цели поездки он не рассказал, но уже понятно, что его планам не суждено было случиться. 7 апреля румынский наставник ушел из жизни. К слову, в 2010 году Мирча выдал пророческую фразу о своей работе тренером.
Чего Луческу достиг в Украине?
- Специалист возглавил Шахтер в 2004 году и провел во главе "горняков" целых 12 сезонов. Мирча стал лучший коучем в истории донецкого клуба.
- Мирча выиграл с клубом 8 чемпионств УПЛ, 6 Кубков и 7 Суперкубков страны. Главным же трофеем Луческу во главе Шахтера стал Кубок УЕФА в 2009 году.
- В финале турнира команда одолела немецкий Вердер (2:1). Кроме этого, румын трижды выводил "горняков" в плей-офф Лиги чемпионов. В общем Мирча провел аж 573 матча во главе команды, сообщает Transfermarkt.
- Коуч покинул дончан в 2016-м, но уже через четыре года вернулся в Украину. Луческу неожиданно возглавил Динамо, которое является принципиальным соперником "горняков".
- В киевском клубе тренер отработал три сезона, выиграв по одному чемпионству, Кубке и Суперкубке Украины. Кроме этого, Луческу дважды вывел "бело-синих" в групповой этап Лиги чемпионов.