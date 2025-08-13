Наша країна мала лише одного представника у кваліфікації. Ним було київське Динамо, яке розпочинало свій шлях з другого відбіркового раунду, повідомляє 24 Канал.

Коли українські клуби не грали в основній сітці ЛЧ?

"Біло-сині" пройшли один раунд, здолавши мальтійський Хамрун Спартанс. Проте вже у третьому кваліфікаційному раунді вилетіли від кіпрського Пафоса, програвши за сумою двох матчів з рахунком 0:3.

Таким чином вперше з сезону-2005/2006 Україна не матиме жодного представника в основному етапі Ліги чемпіонів. Тоді у кваліфікації брали участь Динамо та Шахтар, які не змогли переграти швейцарський Тун та італійський Інтер відповідно.

З того часу кияни 9 разів грали в найпрестижнішому європейському турнірі, а "гірники" – 17. На жаль, ця серія перервалася в кампанії-2025/2026.

Довідка. Вилетівши з Ліги чемпіонів, Динамо опинилося у Лізі Європи, де зіграє у раунді плейоф кваліфікації. Суперником "біло-синіх" буде переможець пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів.

Зазначимо, що наразі Україна має трьох представників у єврокубках сезону-2025/2026. У третьому раунді кваліфікації Ліги Європи Шахтар зіграє з Панатінаїкосом, а Полісся на цій же стадії Ліги конференцій протистоятиме угорському Пакшу.

"Гірники" в першому поєдинку розписали нічию 0:0, а "вовки" виграли з рахунком 3:0. Обидва матчі-відповіді відбудуться 14 серпня.

Нагадаємо, що після поразки Пафосу Олександр Шовковський прокоментував виліт Динамо з Ліги чемпіонів. Він назвав причину невдалого виступу "біло-синіх".