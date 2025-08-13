Наша страна имела лишь одного представителя в квалификации. Им было киевское Динамо, которое начинало свой путь со второго отборочного раунда, сообщает 24 Канал.

Читайте также Украинские футболисты, которые играли во Франции до трансфера Забарного в ПСЖ

Когда украинские клубы не играли в основной сетке ЛЧ?

"Бело-синие" прошли один раунд, одолев мальтийский Хамрун Спартанс. Однако уже в третьем квалификационном раунде вылетели от кипрского Пафоса, проиграв по сумме двух матчей со счетом 0:3.

Таким образом впервые с сезона-2005/2006 Украина не будет иметь ни одного представителя в основном этапе Лиги чемпионов. Тогда в квалификации участвовали Динамо и Шахтер, которые не смогли переиграть швейцарский Тун и итальянский Интер соответственно.

С тех пор киевляне 9 раз играли в самом престижном европейском турнире, а "горняки" – 17. К сожалению, эта серия прервалась в кампании-2025/2026.

Справка. Вылетев из Лиги чемпионов, Динамо оказалось в Лиге Европы, где сыграет в раунде плей-офф квалификации. Соперником "бело-синих" будет победитель пары Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив.

Отметим, что сейчас Украина имеет трех представителей в еврокубках сезона-2025/2026. В третьем раунде квалификации Лиги Европы Шахтер сыграет с Панатинаикосом, а Полесье на этой же стадии Лиги конференций будет противостоять венгерскому Пакшу.

"Горняки" в первом поединке расписали ничью 0:0, а "волки" выиграли со счетом 3:0. Оба ответных матча состоятся 14 августа.

Напомним, что после поражения Пафосу Александр Шовковский прокомментировал вылет Динамо из Лиги чемпионов. Он назвал причину неудачного выступления "бело-синих".