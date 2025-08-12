12 августа 2025 года свою фамилию в историю французского футбола вписал еще один украинский футболист. 24 Канал рассказывает об украинских легионерах, которые играли и будут играть в чемпионате Франции.

Читайте также Забарный определился с игровым номером в ПСЖ: под ним играл легенда клуба

Илья Забарный



Илья Забарный – игрок ПСЖ / Фото французского клуба

В этот день парижский ПСЖ официально объявил о подписании украинского защитника английского Борнмута Ильи Забарного. 22-летний футболист подписал контракт парижанами до 2030 года. Согласно данным различных СМИ, ПСЖ выплатил Борнмуту за украинца около 63 миллионов евро.

Этот трансфер Забарного в ПСЖ стал вторым самым дорогим переходом в истории Украины.

Видео презентации Забарного в ПСЖ

Была информация, что Забарный 12 августа проведет свою дебютную тренировку в футболке новой команды. Уже 13 августа ПСЖ сыграет против английского Тоттенхэма в Суперкубке УЕФА (начало в 22:00 по киевскому времени).

За Борнмут Илья провел 86 матчей, в которых отметился голом и ассистом. От этого трансфер в Париж заработает киевское Динамо, которое воспитало Забарного.

Отметим, что в составе парижского клуба играет российский голкипер Матвей Сафронов, которого в ПСЖ хотят избавиться ради Забарного.

Руслан Малиновский



Руслан Малиновский играл за Марсель / Фото Getty Images

Одним из самых известных игроков сборной Украины Руслан Малиновский также имел французский период в своей футбольной карьере. 9 января 2023 года полузащитник отправился в аренду из итальянской Аталанты во французский Марсель.

Украинец хорошо зарекомендовал себя перед руководством и тренерским штабом "провансальцев". 1 июля того же года Марсель выкупил у Аталанты Малиновского. Казалось, что Руслан должен был продолжить свою феерию во Франции. Но новый тренер "провансальцев" Марселино больше не рассчитывал на украинского игрока центра поля. В середине августа того же года Малиновский отправился в аренду в итальянскую Дженоа, где играет до сегодняшнего дня.

Всего в футболке Марселя Малиновский провел всего 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

Филипп Будковский

Также короткий французский период был в карьере нынешнего форварда луганской Зари Филиппа Будковского. Шесть лет назад нападающий, который тогда был связан контрактом с донецким Шахтером, ушел в аренду во французский Сошо до конца 2018 года.

Украинский форвард провел один матч за вторую команду Сошо и 12 игр за "основу" в Лиге 2. Голов Будковский не забивал, за то отметился ассистом в игре Кубка Франции.

Даниил Игнатенко



Даниил Игнатенко играл за Бордо / Фото Getty Images

Даниил Игнатенко также поиграл во Франции. В январе 2022-го полузащитник уехал в аренду в Бордо. Уже через шесть месяцев французский клуб выкупил у донецкого Шахтера Игнатенко, подписав с ним полноценный контракт.

Во французском футболе Игнатенко варился до 3 сентября 2024-го, когда стал футболистом словацкого Слована. За Бордо Даниил отыграл 81 игру, в которых запомнился 4 мячами и 5 результативными передачами.

Николай Кухаревич

Еще одним украинским форвардом, который почувствовал вкус французского футбола, был Николай Кухаревич. В 2021-м году нападающий отправился выступать за границу, перейдя из Руха во французское Труа.

За французский клуб провел лишь 2 матча. После чего путешествовал по арендам, пока 31 июля 2023-го не стал полноценным футболистом Суонси.

Павел Яковенко



Павел Яковенко / Фото Getty Images

С 1992-го по 1994-й годы во Франции выступал бывший опорный полузащитник Павел Яковенко. Украинец поиграл за Сошо, где и закончил карьеру профессионального футболиста.

За Сошо Яковенко отыграл всего 7 игр (гол и ассист).

Александр Заваров



Александр Заваров / Фото Getty Images

Александр Заваров также почувствовал, что такое французский футбол. Легенда Динамо Киев поиграл во Франции сразу за два клуба – Нанси и Сен-Дизье из четвертого дивизиона, где был в роли играющего тренера и закончил карьеру. В Нанси Александр перешел на пике своей карьеры.

В элитном дивизионе чемпионата Франции украинец сыграл два сезона и даже не покинул команду после вылета в Лигу 2, где провел еще три года. За спиной Заварова аж 142 матча за Нанси (24 гола и ассист).

И это далеко не все украинцы, игравшие или играющие во Франции. Одним из таких является Эдуард Соболь, выступающий за Страсбург (31 матч).