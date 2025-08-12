Теперь Илья Забарный будет выступать в чемпионате Франции. Украинский футболист определился с игровым номером в новой команде, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

Какой номер у Забарного в ПСЖ?

Лидер сборной Украины в составе победителей Лиги чемпионов будет играть под шестым номером. Ранее во французском клубе под "шестеркой" выступали такие футболисты, как легенда парижан Марко Вератти и Витинья (сейчас – 17).

Отметим, что Илья Забарный заключил пятилетний контракт с ПСЖ. Также стало известно, какую зарплату будет получать украинский футболист во французском клубе.

Динамо также получит немалые средства за трансфер Ильи Забарного в ПСЖ. "Бело-синим" предусмотрено 20 процентов от продажи лидера сборной Украины.

К слову. Илья Забарный в прошлом сезоне сыграл в 39 матчах в составе Борнмута во всех турнирах. Украинский футболист успел отметиться одной результативной передачей.

Стоит отметить, что Илья Забарный уже совсем скоро может дебютировать в составе нового клуба. ПСЖ сыграет против Тоттенхэма в Суперкубке УЕФА – 13 августа, в 22:00 по киевскому времени.

