Тепер Ілля Забарний виступатиме у чемпіонаті Франції. Український футболіст визначився з ігровим номером у новій команді, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу клубу.

Який номер у Забарного в ПСЖ?

Лідер збірної України у складі переможців Ліги чемпіонів гратиме під шостим номером. Раніше у французькому клубі під "шісткою" виступали такі футболісти, як легенда парижан Марко Вератті та Вітінья (зараз – 17).

Зазначимо, що Ілля Забарний уклав п'ятирічний контракт з ПСЖ. Ба більше, стало відомо, яку зарплату отримуватиме український футболіст у французькому клубі.

Динамо також отримає чималі кошти за трансфер Іллі Забарного у ПСЖ. "Біло-синім" передбачено 20 відсотків від продажу лідера збірної України.

До слова. Ілля Забарний минулого сезону зіграв у 39 матчах у складі Борнмута в усіх турнірах. Український футболіст встиг відзначитись однією результативною передачею.

Варто відзначити, що Ілля Забарний вже зовсім скоро може дебютувати у складі нового клубу. ПСЖ зіграє проти Тоттенхема у Суперкубку УЄФА – 13 серпня, о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомляли про те, що Ілля Забарний щемливо попрощався з Борнмутом після переходу у ПСЖ. Лідер збірної України подякував своєму вже колишньому клубу.