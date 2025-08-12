Захисник збірної України Ілля Забарний залишив Борнмут. футболіст вже попрощався із англійським клубом, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм гравця.

Що написав Забарний?

Ілля офіційно став гравцем ПСЖ. Тим часом, Забарний у себе в соцмережі виклав щемливий пост, в якому подякував Борнмуту за проведений у ньому час.

Це була подорож, яка змінила мене. Цей шлях був сповнений викликів, перемог, поразок, віри та безмежної відданості. Я зустрів неймовірно щирих людей, які стали для мене більше, ніж просто командою. Ми пройшли цей шлях разом. Це – найбільша цінність. Я глибоко вдячний усім, хто був поруч як у найяскравіші миті, так і в найтемніші.

Дякую кожному, хто був поруч за вашу віру, підтримку, чесність, дружбу, професіоналізм. Окрема подяка керівництву клубу за підтримку, довіру та можливість розвиватися. А також за створення умов, у яких команда могла працювати, зростати та досягати результатів. Ваша тепла атмосфера робила кожен день тут кращим і світлішим.

Нашим уболівальникам дякую за вашу любов і непохитну підтримку, як на полі, так і за його межами. Ваші голоси, ваша енергія та пісня, яку ви створили й співали для мене, залишаться зі мною назавжди. І навіть якщо цей розділ добіг кінця, мої побажання родині Борнмута не мають меж. Нехай успіх супроводжує вас у всьому, за що ви беретеся. Нехай у ваших серцях буде любов, у думках – ясність, а в очах – вогонь,

– написав Забарний.

Очікується, що Борнмут отримає близько 63 мільйонів євро за футболіста, а також бонуси від його виступів у Парижі. Забарний доєднався до англійського клубу в січні 2023 року.

Борнмут заплатив Динамо за перехід 22,7 мільйона євро. За цей час він награв аж 86 матчів за "вишень", оформивши по одному голу та асисту.

Минулого сезону команда посіла рекордне для себе 9 місце в АПЛ, а українець був одним з лідерів команди. Також на рахунку Іллі 49 матчів та три голи у складі збірної України.