"Бело-синие" потерпели поражение со счетом 0:2 и покинули самый престижный европейский турнир. После поединка Александр Шовковский принял участие в традиционной послематчевой пресс-конференции, где подвел итоги неудачного противостояния для своей команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Динамо.

К теме Динамо снова проиграло Пафосу и позорно вылетело из Лиги чемпионов

Что сказал Шовковский после поражения Пафосу?

Наставник киевлян заявил, что его неприятно удивило выступление Динамо. Он считает, что действующему чемпиону УПЛ надо усиливать состав, чтобы быть конкурентным на таком уровне.

"Нам нужно усиливать все звенья. Если мы говорим о команде, то нужно принимать во внимание то, что она состоит из игроков нашей академии и из украинских исполнителей.

Чтобы играть на самом высоком уровне, нужно очень ощутимо усиливаться. Потому что мы уступаем как индивидуально, так и в командных действиях. И это сегодня было видно", – сказал Шовковский.

Пресс-конференция Шовковского после вылета из ЛЧ: смотрите видео

Справка. В еврокубках Динамо теперь продолжит борьбу в Лиге Европы. В раунде плей-офф квалификации "бело-синие" сыграют с победителем пары Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив.

Отметим, что накануне сформировались все пары плей-офф отбора Лиги чемпионов. В частности, Пафос будет противостоять Црвене Звезде.