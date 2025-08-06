В Лиге чемпионов 2025-2026 продолжаются матчи 3-го квалификационного раунда. Первые игры этой стадии запланированы на 5-6 августа, а победители пар выйдут в последний раунд плей-офф отбора, сообщает 24 Канал.

По теме Шовковский объяснил, почему Динамо уступило Пафосу в Лиге чемпионов

Как сыграло Динамо?

Участниками этой стадии являются 20 команд, которые разделены на 10 пар. Шесть из них идут "Путем чемпионов", где играют исключительно победители своих стран. Еще четыре пары составляют "Путь представителей лиг".

Среди участников этой стадии есть и киевское Динамо. В первом матче команда Шовковского принимала Пафос в польском Люблине и и уступила ему со счетом 0:1.

Так же минимальную победу одержал Карабах. Среди других игр вторника результативным получился лишь матч в Глазго, где Рейнджерс отгрузил три "сухих" мяча Виктории.

Все результаты 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов:

Мальме (Швеция) – Копенгаген (Дания) 0:0

(Швеция) – (Дания) Динамо (Украина) – Пафос (Кипр) 0:1 (Андерсон Силва, 84)

(Украина) – (Кипр) Шкендия (Северная Македония) – Карабах (Азербайджан) 0:1 (Байрамов, 18)

(Северная Македония) – (Азербайджан) Рейнджерс (Шотландия) – Виктория (Чехия) 3:0 (Гассама, 15, 51, Дессерс, 45 пен)

(Шотландия) – (Чехия) Кайрат (Казахстан) – Слован (Словакия)

(Казахстан) – (Словакия) Зальцбург (Австрия) – Брюгге (Бельгия)

(Австрия) – (Бельгия) Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия)

(Болгария) – (Венгрия) Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия)

(Польша) – (Сербия) Ницца (Франция) – Бенфика (Португалия)

(Франция) – (Португалия) Фейенорд (Нидерланды) – Фенербахче (Турция)

Читайте также Определился потенциальный соперник Динамо в раунде плейоф Лиги чемпионов

Ответные матчи пройдут во вторник, 12 августа, на полях команд, что на этой неделе играли в гостях. Победители пар выйдут в раунд плейофф квалификации, где будут сражаться за попадание в основную стадию Лиги чемпионов.