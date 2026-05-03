Справи настільки кепські, що було вирішено розпродавати клубне майно. За інформацією видання Kolo.News, полтавці шукають покупця на один із трьох своїх автобусів.

За скільки Ворскла готова продати автобус, щоб вижити?

На появу клубного автобуса полтавців на одному з популярних майданчиків із розміщення оголошень про автомобілі звернув увагу автор телеграм-каналу Zorya Londonsk журналіст Ендрю Тодос.

Клуб сподівається отримати за свій транспорт 40 тисяч доларів або ж понад 1 мільйон 750 тисяч гривень.

Як Ворскла намагалася знайти фінансування раніше?

Команда вже не вперше відкрито показує, що ситуація з грошима є критичною. Раніше на своєму офіційному сайті "біло-зелені" оголосили про початок збору коштів від вболівальників, наголошуючи, що Ворскла не має зникнути, особливо заради дітей в академії клубу.

Ворскла — це більше, ніж команда. Це серце Полтави. Це роки боротьби, перемог і людей, які живуть цим клубом. Сьогодні кожен донат — це не просто допомога. Це можливість для клубу втриматися і рухатися далі вже зараз,

– наголошували в команді.

Також клуб звертався до бізнесу із закликом до спонсорства та інвестування коштів у логістику, харчування та екіпірування футболістів.

Яка турнірна ситуація у Ворскли?

Фінансова криза позначилася і на спортивній складовій існування полтавського клубу. Команда, яка колись пишалася тим, що не вилітала із УПЛ після підняття в еліту у 90-их, тепер ризикує понизитися в класі вдруге поспіль.

За 5 матчів до завершення чемпіонату у Першій лізі Ворскла посідає 13-ту сходинку – це зона стикових матчів за збереження прописки.

Які історичні досягнення має Ворскла?

Найбільший успіх в історії полтавського клубу – це Кубок України, здобутий у 2009 році у фіналі проти Шахтаря. "Гірники" на той матч виходили чинними тріумфаторами Кубка УЄФА, але усе одно поступилися менш іменитому супернику.

У двох сезонах – 1996/1997 та 2017/2018 – Ворскла ставала бронзовим призером чемпіонату України.

Ще двічі, у 2020 та 2024 роках, виходила до фіналу Кубка України, але не змогла завоювати трофей.