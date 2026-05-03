Дела настолько плохи, что было решено распродавать клубное имущество. По информации издания Kolo.News, полтавчане ищут покупателя на один из трех своих автобусов.

За сколько Ворскла готова продать автобус, чтобы выжить?

На появление клубного автобуса полтавчан на одной из популярных площадок по размещению объявлений об автомобилях обратил внимание автор телеграмм-канала Zorya Londonsk журналист Эндрю Тодос.

Клуб надеется получить за свой транспорт 40 тысяч долларов или же более 1 миллиона 750 тысяч гривен.

Как Ворскла пыталась найти финансирование ранее?

Команда уже не впервые открыто показывает, что ситуация с деньгами является критической. Ранее на своем официальном сайте "бело-зеленые" объявили о начале сбора средств от болельщиков, подчеркивая, что Ворскла не должна исчезнуть, особенно ради детей в академии клуба.

Ворскла - это больше, чем команда. Это сердце Полтавы. Это годы борьбы, побед и людей, которые живут этим клубом. Сегодня каждый донат - это не просто помощь. Это возможность для клуба удержаться и двигаться дальше уже сейчас,

– отмечали в команде.

Также клуб обращался к бизнесу с призывом к спонсорству и инвестированию средств в логистику, питания и экипировки футболистов.

Какая турнирная ситуация у Ворсклы?

Финансовый кризис сказался и на спортивной составляющей существования полтавского клуба. Команда, которая когда-то гордилась тем, что не вылетала из УПЛ после поднятия в элиту в 90-х, теперь рискует понизиться в классе второй раз подряд.

За 5 матчей до завершения чемпионата в Первой лиге Ворскла занимает 13-ю строчку – это зона стыковых матчей за сохранение прописки.

Какие исторические достижения имеет Ворскла?

Наибольший успех в истории полтавского клуба – это Кубок Украины, добытый в 2009 году в финале против Шахтера. "Горняки" на тот матч выходили действующими триумфаторами Кубка УЕФА, но все равно уступили менее именитому сопернику.

В двух сезонах – 1996/1997 и 2017/2018 – Ворскла становилась бронзовым призером чемпионата Украины.

Еще дважды, в 2020 и 2024 годах, выходила в финал Кубка Украины, но не смогла завоевать трофей.