Новое руководство команды уже провело аудит и шокировано масштабами проблем. В клубе открыто говорят о кризисе и ищут инвестора, чтобы спасти ситуацию, сообщает официальный сайт Ворсклы.

Какая ситуация в полтавском клубе?

Генеральный директор Максим Гарус заявил, что финансовое состояние Ворсклы близко к критическому. По его словам, накопленные долги перед бывшими игроками, тренерами и персоналом стали серьезным бременем.

Функционер отметил, что часть контрактов в прошлом была слишком дорогой, что и привело к нынешним проблемам. Руководство уже работает в пределах имеющегося бюджета и пытается оптимизировать расходы.

Ситуацию подтверждают и внутри клуба: в команде не хватает средств, а финансовые обязательства накапливались годами.

Поиск инвестора и борьба за будущее

В Ворскле уже определили главные задачи – стабилизировать работу клуба и найти нового инвестора. Руководство заявляет, что открыто к переговорам с потенциальными партнерами.

Несмотря на кризис, в клубе сохраняют осторожный оптимизм и надеются вернуться к конкурентному уровню в украинском футболе. В то же время спортивная составляющая также под угрозой: команда сейчас находится в нижней части таблицы Первой лиги и борется за сохранение позиций.

Дополнительно ситуацию осложняет тот факт, что часть активов клуба находится в залогах, а финансовая модель требует полного перезапуска.

