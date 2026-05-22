После финального свистка трибуны не сдерживали эмоций. Болельщики посвятили украинцу яркий баннер, а соцсети взорвались комплиментами в адрес форварда, передает ESPN NL.

Как сыграл Степанов?

В полуфинале плей-офф за путевку в Лигу конференций Утрехт переиграл Херенвен со счетом 3:2. Именно Артем Степанов открыл счет сразу после перерыва, воспользовавшись ошибкой вратаря соперников.

Портал Flashscore оценил игру украинца высоким баллом 7,9.

Во время матча ультрас Утрехта посвятили Степанову большой баннер со словами: "Кому нужен Холанд, когда есть Степанов?", а в соцсетях болельщики массово восхищаются игрой нападающего.

Для 18-летнего форварда это уже пятый гол в нынешнем сезоне Эредивизи. Несмотря на молодой возраст, украинец все чаще становится ключевой фигурой команды.

В финале плейоф команда Степанова сыграет с Аяксом, который победил Гронинген (2:0). Матч состоится в воскресенье, 24 мая. Прямая трансляция запланирована на Kyivstar TV.

Как Степанов добрался до прорыва в Европе?

Артем Степанов является воспитанником украинского футбола, а в свое время перебрался в Германию, где выступал в системе леверкузенского Байера и Нюрнберге.

Впоследствии форвард оказался в Утрехте, где быстро адаптировался к взрослому футболу и начал регулярно забивать в чемпионате Нидерландов. Теперь украинец имеет шанс вывести команду в еврокубки уже в своем дебютном сезоне на таком уровне.

Степанов запомнился отказом от игры за сборную Украины U-20 под руководством Дмитрия Михайленко.

Поговаривают, что у нападающего возник конфликт с ассистентом тренера Владимиром Езерским. Сейчас 18-летний игрок стабильно вызывается в молодежную сборную Украины.