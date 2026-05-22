Після фінального свистка трибуни не стримували емоцій. Уболівальники присвятили українцю яскравий банер, а соцмережі вибухнули компліментами на адресу форварда, передає ESPN NL.

Дивіться також Хлопці іноді на мене ображалися, – новий тренер збірної України зробив заяву

Як зіграв Степанов?

У півфіналі плей-оф за путівку до Ліги конференцій Утрехт переграв Херенвен з рахунком 3:2. Саме Артем Степанов відкрив рахунок одразу після перерви, скориставшись помилкою воротаря суперників.

Портал Flashscore оцінив гру українця високим балом 7,9.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Під час матчу ультрас Утрехта присвятили Степанову великий банер зі словами: "Кому потрібен Голанд, коли є Степанов?", а в соцмережах уболівальники масово захоплюються грою нападника.

Для 18-річного форварда це вже п'ятий гол у нинішньому сезоні Ередивізі. Попри молодий вік, українець дедалі частіше стає ключовою фігурою команди.

У фіналі плейоф команда Степанова зіграє з Аяксом, який переміг Гронінген (2:0). Матч відбудеться в неділю, 24 травня. Пряма трансляція запланована на Kyivstar TV.

Як Степанов дістався до прориву в Європі?

Артем Степанов є вихованцем українського футболу, а свого часу перебрався до Німеччини, де виступав у системі леверкузенського Баєра та Нюрнберзі.

Згодом форвард опинився в Утрехті, де швидко адаптувався до дорослого футболу та почав регулярно забивати у чемпіонаті Нідерландів. Тепер українець має шанс вивести команду до єврокубків уже у своєму дебютному сезоні на такому рівні.

Степанов запам'ятався відмовою від гри за збірну України U-20 під керівництвом Дмитра Михайленка.

Подейкують, що у нападника виник конфлікт із асистентом тренера Володимиром Єзерським. Наразі 18-річний гравець стабільно викликається у молодіжну збірну України.