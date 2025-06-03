Український футболіст Артем Степанов останнім часом фігурує в скандалах. Форвард Баєра відмовляється виступати за юнацьку збірну України та ризикує пропустити чемпіонат світу U-20, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.

До теми Український Голанд забив фантастичний гол у фіналі юнацької ліги Німеччини

Причини скандалу

ЗМІ пишуть про конфлікт 17-річного гравця з одним із тренерів команди Володимиром Єзерським. При цьому сам Степанов ніколи не коментував цю ситуацію та причини неприїзду у збірну.

Ситуацію нарешті пояснив батько футболіста Роман Степанов. Конкретно про Єзерського він не сказав, але підтвердив інформацію про конфлікт з одним із тренерів.

"Всі плітки про його натуралізацію були неправдою. На сьогодні ніхто із Німецького футбольного союзу до нас не звертався. Справа в іншому. У тренерському штабі збірної U-20 перебуває особа, яка в минулому вчиняла дії, спрямовані на створення перешкод Артему в збірній. Конфлікт стався, коли Артему тільки виповнилося 16 років. І, на жаль, він досі продовжує це робити різними способами. На мою думку, це неігрові причини. У звʼязку з цим наразі його приїзд до команди є неможливим."