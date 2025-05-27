Збірна України U-20 з футболу готується до участі на юнацькому чемпіонаті світу, що пройде восени в Чилі. У червні команда Дмитра Михайленка проведе два спаринги.

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Черговий бойкот

6-го числа "синьо-жовті" поміряються силами із Марокко U-20, а на 10 червня запланований товариський матч зі збірною США U-19. Напередодні цих ігор в українській команді стався неприємний інцидент.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Віктора Вацка, форвард Баєра Артем Степанов вкотре відмовився грати за збірну України U-20. За даними джерела, УАФ довго не могла вийти на зв'язок із 17-річним футболістом, щоб надіслати йому запрошення в команду.

Зрештою пізніше сам Артем написав менеджеру збірної коротке повідомлення: "Я не зможу приїхати". Про причини відмови від виклику Степанов не повідомив.

Раніше форвард Баєра вже відмовлявся грати в команді Дмитра Михайленка. Артем начебто образився на тренера через контраверсійне, на його думку, інтерв'ю. У складі команди U-19 Степанов зіграв лише один матч.

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Історія Артема Степанова

Нагадаємо, що українець є лідером юнацької команди Баєра. Артем допоміг "фармацевтам" дійти до фіналу юнацької Бундесліги та наколотив аж 22 голи у 24-х матчах.

При цьому восени минулого року у ЗМІ ширились чутки про можливість натуралізації гравця в збірну Німеччини. Втім пізніше родина Степанова заперечила цей факт.

За дорослу команду Баєра нападник зіграв 2 матчі, а наступного сезону виступатиме за Нюрнберг на правах оренди. Відзначимо, що чемпіонат світу U-20 пройде з 27 вересня по 19 жовтня у Чилі.