Сборная Украины U-20 по футболу готовится к участию на юношеском чемпионате мира, что пройдет осенью в Чили. В июне команда Дмитрия Михайленко проведет два спарринга.

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Очередной бойкот

6-го числа "сине-желтые" померяются силами с Марокко U-20, а на 10 июня запланирован товарищеский матч со сборной США U-19. Накануне этих игр в украинской команде произошел неприятный инцидент.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Виктора Вацко, форвард Байера Артем Степанов в очередной раз отказался играть за сборную Украины U-20. По данным источника, УАФ долго не могла выйти на связь с 17-летним футболистом, чтобы отправить ему приглашение в команду.

В конце концов позже сам Артем написал менеджеру сборной короткое сообщение: "Я не смогу приехать". О причинах отказа от вызова Степанов не сообщил.

Ранее форвард Байера уже отказывался играть в команде Дмитрия Михайленко. Артем вроде бы обиделся на тренера из-за контраверсийного, по его мнению, интервью. В составе команды U-19 Степанов сыграл лишь один матч.

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История Артема Степанова

Напомним, что украинец является лидером юношеской команды Байера. Артем помог "фармацевтам" дойти до финала юношеской Бундеслиги и наколотил аж 22 гола в 24-х матчах.

При этом осенью прошлого года в СМИ ходили слухи о возможности натурализации игрока в сборную Германии. Впрочем позже семья Степанова опровергла этот факт.

За взрослую команду Байера нападающий сыграл 2 матча, а в следующем сезоне будет выступать за Нюрнберг на правах аренды. Отметим, что чемпионат мира U-20 пройдет с 27 сентября по 19 октября в Чили.