Украинский футболист Артем Степанов в последнее время фигурирует в скандалах. Форвард Байера отказывается выступать за юношескую сборную Украины и рискует пропустить чемпионат мира U-20, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.

По теме Украинский Голанд забил фантастический гол в финале юношеской лиги Германии

Причины скандала

СМИ пишут о конфликте 17-летнего игрока с одним из тренеров команды Владимиром Езерским. При этом сам Степанов никогда не комментировал эту ситуацию и причины неприезда в сборную.

Ситуацию наконец объяснил отец футболиста Роман Степанов. Конкретно о Езерском он не сказал, но подтвердил информацию о конфликте с одним из тренеров.

"Все сплетни о его натурализации были неправдой. На сегодня никто из Немецкого футбольного союза к нам не обращался. Дело в другом. В тренерском штабе сборной U-20 находится лицо, которое в прошлом совершало действия, направленные на создание препятствий Артему в сборной. Конфликт произошел, когда Артему только исполнилось 16 лет. И, к сожалению, он до сих пор продолжает это делать разными способами. По моему мнению, это неигровые причины. В связи с этим пока его приезд в команду невозможен".