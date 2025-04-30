Украинский форвард Артем Степанов стал открытием для нашего футбола в этом сезоне. 17-летний парень дебютировал за Байер и даже сыграл два матча в Лиге чемпионов.

По теме Украинский нападающий в стиле Ибрагимовича забил эффектный гол в Германии: видео шедевра

Поедет во Вторую Бундеслигу

Впрочем, постоянной игровой практики украинец пока не получает. Именно поэтому Артем решил отправиться в аренду, о чем сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Байера.

Леверкузенцы договорились об арендном соглашении с Нюрнбергом. Оно начнет действовать летом, поэтому сезон 2025-2026 Степанов проведет именно в этой команде.

К слову, ее тренером является легенда немецкого футбола и чемпион мира Мирослав Клозе. Нюрнберг выступает во втором немецком дивизионе и уже де-факто потерял шансы на выход в Бундеслигу.

Читайте также Украинский форвард забил гол в "девятку", спасая свою команду от поражения: эффектное видео

За три тура до финиша подопечные Клозе идут на 10 месте, отставая от проходной зоны на пять очков. Напомним, что Степанов перебрался в Германию в 2022 году и попал в академию Байера.

За эти два сезона украинец успел впечатлить в команде U-19 "фармацевтов". Степанов сыграл 77 матчей, в которых забил аж 49 голов в различных турнирах. За взрослую команду Байера Артем сыграл два матча.

Также Степанов имеет в своем активе два матча за юношескую сборную Украины. Впрочем, в последнее время его имя связано со скандалом, ведь игрок конфликтовал с наставником команды Дмитрием Михайленко и даже отказывался выступать за сборную U-20.