Хозяева одержали победу со счетом 3:1. В который раз главным героем поединка с участием юношеской команды "аптекарей" стал украинский нападающий Артем Степанов, сообщает 24 Канал.

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Великолепное выступление "украинского Холанда"

За 10 минут до завершения основного времени команды играли вничью 1:1. В решающий момент за дело взялся Степанов, который отметился дублем.

Сначала он получил разрезную передачу на ход в штрафную площадку, пробросил мяч мимо голкипера и ударом с острого угла вывел команду вперед.

А уже через две минуты украинец записал себе в актив настоящий шедевр. Он в стиле Златана Ибрагимовича замкнул пяткой прострел от партнера и установил окончательный счет.

Артем Степанов оформил дубль: смотрите видео

К слову. Всего в нынешнем сезоне Артем Степанов провел 28 поединков, в которых забил 21 гол и отдал три ассиста. Его результативная серия на данный момент насчитывает восемь матчей.

Напомним, что в кампании-2024/2025 уроженец Луцка уже успел дебютировать за основную команду "аптекарей". Он стал самым молодым украинцем в Лиге чемпионов за всю историю.