Успешным для украинца стал март. Он трижды приносил своей команде победу, забивая решающие голы, после чего положительных отзывов стало намного больше.

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Что сказал Йорио о Довбике

Своим мнением об уроженце Черкасс поделился бывший футболист Ромы Маурицио Йорио, сообщает 24 Канал со ссылкой на Roma News. Он оценил выступления Артема Довбика и назвал аспекты игры, которые ему стоит улучшить:

"Цифры доказывают его силу, это бесспорно. Но я вижу его немного прямолинейным, с его физическими данными он должен намного больше помогать команде продвигаться вперед, как это делает Лукаку. Украинец пытается так играть, но вы можете увидеть, что это вынужденно, потому что Раньери справедливо просит его об этом.

У него другие характеристики, для него нужно навешивать в штрафную площадь. Без Дибалы он получает меньше мячей, и в целом такие игроки, как Пеллегрини и Суле, должны забивать больше. Их голы отсутствуют, как и в украинца в больших матчах".

Справка. В нынешнем сезоне Артем Довбик провел 40 матчей в составе Ромы во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 4 ассиста. Сейчас украинец занимает восьмое место в гонке бомбардиров Серии A.

Отметим, что следующий поединок "волки" проведут 13 марта против Лацио. Римское дерби начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что ранее мнением об Артеме Довбике поделился Амантино Мансини. Бразилец заявил, что украинский нападающий становится для него настоящим открытием.