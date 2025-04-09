Хозяева одержали разгромную победу со счетом 3:0. Главным героем встречи стал Деклан Райс.

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Особая ночь для англичанина

Полузащитник "канониров" дважды забил примым ударом со штрафного – на 58-й и 70-й минутах. Он стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, кому это удавалось сделать в одном поединке на стадии плей-офф, сообщает 24 Канал со ссылкой на статистический портал Opta.

После окончания игры Деклан Райс для УЕФА прокомментировал свое достижение. Он заявил, что пока не осознает настолько особенной была эта игра для него:

"Умение пробивать штрафные? Это было во мне! Но я слишком часто попадал в стенку или пробивал выше. Сначала мы планировали подать, но я увидел расположение стенки и голкипера и решил – первый удар должен быть прямым.

Второй гол? У меня просто была уверенность пробить. Еще не осознал, потому что впереди еще ответный матч, но я взволнован, на седьмом небе от счастья. Думаю, через несколько лет до меня дойдет, насколько особенным был сегодняшний вечер".

Интересный факт. До матча с Реалом Деклан Райс провел 338 поединков на профессиональном уровне. Он не имел в своем активе ни одного гола со штрафного прямым ударом.

Отметим, что ответный матч состоится 16 апреля. В полуфинале триумфатор пары Арсенал – Реал сыграет против победителя противостояния ПСЖ – Астон Вилла.