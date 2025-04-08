Арсенал – Реал 3:0
Голы: Райс, 58, 70, Мерино, 75
Во вторник, 8 апреля, состоялись первые два матча 1/4 финала Лиги чемпионов-2024/25. В одном из них лондонский Арсенал на "Эмирейтс" принимал мадридский Реал, пишет 24 канал.
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"Сухой" первый тайм
В первом тайме матча Арсенал – Реал команды голов не забивали, однако игра была довольно насыщенной на интересные моменты. "Канониры" активно прессинговали мадридцев в родных стенах.
Самый интересный момент в первой половине противостояния состоялся в штрафной зоне Реала. Мяч попал в руку Раулю Асенсио, но после проверки эпизода VAR рефери не назначил пенальти.
Арсенал и Реал создавали опасные моменты. Однако воспользоваться своими возможностями команды не сумели. Первый тайм завершился со счетом 0:0.
Реал проиграл в Лондоне
На 58-й минуте матча Арсенал смог открыть счет. Полузащитник "канониров" Деклан Райс забил шедевральный гол с большого расстояния, исполнив штрафной удар.
Гол Деклана Райса: смотрите видео
На 70-й минуте "канониры" удвоили преимущество. Забитым мячом снова отличился Деклан Райс. Английский полузащитник во второй раз эффектно исполнил штрафной удар, без шансов для Куртуа.
Второй гол Деклана Райса: смотрите видео
Почти сразу Арсенал забил еще один гол в ворота Реала. Микель Мерино утроил преимущество лондонского клуба.
Гол Микеля Мерино: смотрите видео
В итоге матч завершился победой Арсенала со счетом 3:0. "Канониры получили серьезное преимущество перед второй игрой, которая состоится на "Сантьяго Бернабеу".
Следующий матч между Реалом и Арсеналом состоится в среду 16 апреля в Мадриде. Начало игры между "сливочными" и "канонирами" в 22:00 по киевскому времени.