Арсенал – Реал 3:0

Голы: Райс, 58, 70, Мерино, 75

Во вторник, 8 апреля, состоялись первые два матча 1/4 финала Лиги чемпионов-2024/25. В одном из них лондонский Арсенал на "Эмирейтс" принимал мадридский Реал, пишет 24 канал.

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"Сухой" первый тайм

В первом тайме матча Арсенал – Реал команды голов не забивали, однако игра была довольно насыщенной на интересные моменты. "Канониры" активно прессинговали мадридцев в родных стенах.

Самый интересный момент в первой половине противостояния состоялся в штрафной зоне Реала. Мяч попал в руку Раулю Асенсио, но после проверки эпизода VAR рефери не назначил пенальти.

Арсенал и Реал создавали опасные моменты. Однако воспользоваться своими возможностями команды не сумели. Первый тайм завершился со счетом 0:0.

Реал проиграл в Лондоне

На 58-й минуте матча Арсенал смог открыть счет. Полузащитник "канониров" Деклан Райс забил шедевральный гол с большого расстояния, исполнив штрафной удар.

Гол Деклана Райса: смотрите видео

На 70-й минуте "канониры" удвоили преимущество. Забитым мячом снова отличился Деклан Райс. Английский полузащитник во второй раз эффектно исполнил штрафной удар, без шансов для Куртуа.

Второй гол Деклана Райса: смотрите видео

Почти сразу Арсенал забил еще один гол в ворота Реала. Микель Мерино утроил преимущество лондонского клуба.

Гол Микеля Мерино: смотрите видео

В итоге матч завершился победой Арсенала со счетом 3:0. "Канониры получили серьезное преимущество перед второй игрой, которая состоится на "Сантьяго Бернабеу".

Следующий матч между Реалом и Арсеналом состоится в среду 16 апреля в Мадриде. Начало игры между "сливочными" и "канонирами" в 22:00 по киевскому времени.