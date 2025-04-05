Одним из конкурентов "волков" в этой борьбе является Ювентус. Именно их очное противостояние состоится в следующем туре Серии А.

Читайте также Есть разница в качестве, – Бущан сравнил силу чемпионатов Украины и Саудовской Аравии

Признание для украинца

Своим мнением относительно этой игры поделился бывший футболист римского клуба Амантино Мансини, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tutto Mercato 24. Он считает, что "волки" могут продолжить победную серию и отдельно высказался об украинском форварде Артеме Довбике:

"Настоящая сила Ромы – это коллектив. Они играют с большой интенсивностью, и эта интенсивность является фундаментальной: нужно поддерживать ее постоянно, чтобы оставаться конкурентоспособными. Если "джаллоросси" удастся это сделать, то они имеют хорошие шансы добыть три очка.

Что касается Довбика, то сейчас, бесспорно, он является одной из сильных сторон команды Раньери. Он переживает действительно важный момент. Это нападающий, который меня приятно удивил. Он действительно хорошо играет и становится настоящим открытием", – сказал Мансини.

Справка. Матч Рома – Ювентус состоится 6 апреля. Он начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что накануне предстоящего противостояния итальянские журналисты сделали сравнение центральных форвардов этих клубов – Артема Довбика и Душана Влаховича. Оно осталось в пользу украинца.